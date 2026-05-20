Hôm nay (20/5), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn đầu đoàn công tác của thành phố đã kiểm tra hiện trạng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại xã Vật Lại, đồng thời nghe báo cáo về quy hoạch, đầu tư và công tác quản lý các nghĩa trang Vĩnh Hằng, Yên Kỳ (giai đoạn 1) cùng hệ thống nghĩa trang của thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hệ thống nghĩa trang do thành phố quản lý gồm 4 khu: nghĩa trang Văn Điển rộng 18,2ha, nghĩa trang Yên Kỳ 35,928ha, nghĩa trang Thanh Tước 7,7ha và phần diện tích 14ha do thành phố quản lý tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng.

Tuy nhiên, 3 nghĩa trang Văn Điển, Yên Kỳ và Thanh Tước hiện không còn khả năng tiếp nhận thêm mộ địa táng. Trong đó, nghĩa trang Yên Kỳ cũ và Thanh Tước đã hết đất, chỉ còn thực hiện chăm sóc mộ và tiếp nhận các trường hợp người dân đã mua sẵn phần mộ. Nghĩa trang Văn Điển được chuyển đổi thành mô hình công viên nghĩa trang, hiện chỉ phục vụ hỏa táng và lưu tro cốt.

Trước mắt, quỹ mộ của Hà Nội chủ yếu tập trung tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng. Thành phố đã bố trí được khoảng 5.200 phần mộ, gồm 800 mộ từ giai đoạn 1. Theo tiến độ hiện nay, đến hết năm 2027 dự kiến bổ sung thêm 18.000 phần mộ, trong đó khoảng 15.000 mộ hoàn thành trong năm 2026.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hải

Đối với Dự án mở rộng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, giai đoạn 2 đã bàn giao cho thành phố 9ha với hơn 18.000 phần mộ. Sở Nội vụ đang phối hợp với Công ty cổ phần Ao Vua đẩy nhanh xây dựng hạ tầng, hiện đã hoàn thành 4.400 hố mộ để phục vụ nhu cầu di dời mồ mả khi giải phóng mặt bằng các dự án lớn.

Trong khi đó, Dự án công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng giai đoạn 1 có quy mô hơn 203ha, được phê duyệt từ năm 2016, hiện vẫn trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2028, sau 36 tháng kể từ khi được giao đất.

Sở Nội vụ đề nghị các xã, phường tiếp tục rà soát nhu cầu di dời mồ mả phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đồng thời báo cáo kịp thời nếu nhu cầu vượt khả năng đáp ứng của quỹ đất nghĩa trang hiện có.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường là: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Các xã, phường này được yêu cầu thống kê các nghĩa trang bị ảnh hưởng khi triển khai dự án.

Hạn chế phát triển nghĩa trang sử dụng diện tích lớn, mang tính thương mại

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng công tác quy hoạch an táng cần được nhìn nhận như một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị của Thủ đô.

Theo ông, với quy mô dân số khoảng 10 triệu người và tiếp tục gia tăng, nhu cầu an táng của Hà Nội mỗi năm rất lớn, nếu không quy hoạch bài bản sẽ gây áp lực lên quỹ đất, môi trường và ảnh hưởng mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh Hà Nội sẽ hạn chế phát triển các nghĩa trang sử dụng diện tích lớn, nhất là mô hình mang tính thương mại quy mô lớn. Thay vào đó, thành phố ưu tiên cải tạo, chỉnh trang và mở rộng hợp lý các nghĩa trang hiện có theo hướng đồng bộ, văn minh và tiết kiệm đất.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý, kiểm soát quy chuẩn xây dựng nghĩa trang, tránh tình trạng chôn cất tự phát, phân tán gây khó khăn cho quy hoạch và giải phóng mặt bằng về lâu dài.

Với dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1, ông yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để sớm đưa dự án vào phục vụ nhu cầu an táng, di dời mồ mả của người dân cũng như đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án trọng điểm của thành phố.