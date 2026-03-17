Ngày 17/3, TAND khu vực 10 - TPHCM tuyên phạt bị cáo Võ Đông Hồ (31 tuổi, cựu Phó bí thư Đoàn phường 4, quận 5 cũ) 13 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Duy (cựu Bí thư Đoàn phường 1, quận 3 cũ) 13 năm tù, Nguyễn Phương Thắng (ngụ phường Khánh Hội, TPHCM) 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo cáo trạng, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Trường STU) quy định sinh viên phải tích lũy số ngày tình nguyện, công tác xã hội (CTXH) trong toàn khóa học để đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Tháng 3/2022, qua rà soát, Trường STU phát hiện hồ sơ sinh viên tham gia CTXH có dấu hiệu bất thường nên đề nghị Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03, Công an TPHCM) hỗ trợ xác minh.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, bị cáo Hồ trong thời gian giữ chức Phó bí thư Đoàn phường 4, quận 5 (cũ) được giao nhiệm vụ huy động lực lượng thực hiện các hoạt động CTXH tại địa phương và chịu trách nhiệm cấp giấy CTXH cho những người tham gia.

Thông qua Thắng (bạn học của Hồ, bán nước trước cổng Trường STU), Hồ làm giấy CTXH khống (giả về nội dung) để đưa cho Thắng bán cho sinh viên nhằm thu lợi bất chính.

Hồ làm một bộ giấy CTXH khống (khoảng 6 - 7 tờ, tương đương 15 ngày CTXH) đưa cho Thắng bán với giá 200 nghìn đồng/bộ. Thắng hưởng số tiền chênh lệch khi bán giá cao hơn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 - 10/2021, Hồ đã làm 373 giấy CTXH khống, bán cho 63 sinh viên Trường STU, thu lợi 14,3 triệu đồng.

Trong khi đó, từ tháng 1- 4/2021, Duy (giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường 1, quận 3 cũ) đã làm 53 giấy CTXH khống và bán 23 giấy cho 4 sinh viên Trường STU với giá 400 nghìn đồng/bộ, thu lợi 1,6 triệu đồng; 30 giấy còn lại Duy cấp cho các sinh viên khác (không hưởng lợi).

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hồ trình bày việc cấp giấy nhằm giúp đỡ các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.