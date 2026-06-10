Lính Ukraine. Ảnh: Lực lượng vũ trang Ukraine

Theo đài RT, các nhà nghiên cứu phát hiện có 65 cuộc xung đột có sự tham gia của các quốc gia, nghĩa là cuộc xung đột có ít nhất một bên là chính phủ hoặc lực lượng nhà nước. Đây là con số cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi chép có hệ thống vào năm 1946.

Báo cáo ước tính khoảng 245.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến giao tranh vào năm ngoái, khiến năm 2025 trở thành một trong những năm chết chóc nhất trong những thập kỷ gần đây.

Các nhà nghiên cứu nhận xét "thế giới ngày nay bị chia rẽ nhiều hơn" và mô tả số lượng các cuộc xung đột diễn ra cùng lúc ở mức chưa từng có, được các cuộc khủng hoảng kéo dài và những đợt bùng phát giao tranh quy mô lớn thúc đẩy. Họ dẫn chứng sự leo thang của cuộc xung đột Nga - Ukraine, chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza và nội chiến ở Sudan.

Số lượng các cuộc xung đột vũ trang trên toàn thế giới trong năm 2025 đã đạt mức cao nhất kể từ Thế chiến II. Ảnh: PRIOR

Số lượng các cuộc xung đột giữa các quốc gia đã tăng gấp đôi so với năm trước đó, đạt mức kỷ lục 8 cuộc vào năm 2025, bao gồm các cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan, Afghanistan và Pakistan, Campuchia và Thái Lan.

PRIO cho biết 65 cuộc xung đột được ghi nhận trải rộng khắp 35 quốc gia, trong đó một số quốc gia tham gia nhiều cuộc xung đột cùng một lúc. Ví dụ, Israel là bên tham gia vào các cuộc xung đột liên quan đến Dải Gaza, Syria, Lebanon, Iran và Yemen, trong khi Myanmar, Pakistan và Nigeria cũng phải đối mặt với hơn một cuộc xung đột vũ trang.

Châu Phi là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất vì bạo lực do xung đột gây ra, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu. Theo PRIO, hơn 930.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ năm 2021, gần bằng tổng số được ghi nhận trong hai thập kỷ trước đó.