Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, sáng nay (8/12), cơ quan này và liên danh nhà đầu tư đã chính thức ký hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Dự án có chiều dài hơn 96km, đi qua 3 tỉnh, thành phố: TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Điểm đầu tại Km9+325 (nút giao Chợ Đệm, xã Tân Nhựt, TPHCM); điểm cuối tại Km105+454 (đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp).

Trong đó, đoạn TPHCM – Trung Lương có quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch là 10–12 làn xe, được phân kỳ đầu tư với quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h.

Đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Dự án cũng bao gồm việc đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư dự án là 36.172 tỷ đồng, toàn bộ do nhà đầu tư huy động. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% (hơn 5.425 tỷ đồng); vốn huy động chiếm 85% (hơn 30.746 tỷ đồng). Dự án dự kiến khởi công ngày 19/12, hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2028.

Liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM, Công ty CP Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Theo ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế – xã hội khu vực Nam Bộ có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu vận tải ngày càng lớn, việc mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (sau hơn 15 năm khai thác) là yêu cầu cấp bách.