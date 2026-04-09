Ngày 9/4, TAND TP Hà Nội đưa nhóm cựu cán bộ nhận hối lộ để làm ngơ cho vi phạm xây dựng ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Các bị cáo bị xét xử về tội Nhận hối lộ, gồm: Trần Văn Quân (SN 1984, cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ), Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ), Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Bùi Thanh Nhã (cựu Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ).

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2024 - 3/2025, 6 cựu cán bộ trên đã lợi dụng vị trí công tác, nhận hối lộ của nhiều hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (nay là phường Thanh Trì).

Trong đó, bị cáo Quân đã nhận hối lộ 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng; Diêm nhận hối lộ 820 triệu đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Tùng nhận hối lộ 650 triệu đồng, hưởng lợi 400 triệu đồng; Sự nhận hối lộ 370 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng; Thủy nhận hối lộ 350 triệu đồng, hưởng lợi 50 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HN

Tại phiên tòa hôm nay, sau thời gian xét hỏi, nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần phải làm rõ nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung.

Trong đó, HĐXX yêu cầu làm rõ hành vi của các chủ công trình, xem xét những người này có dấu hiệu đưa hối lộ hay không; yêu cầu làm rõ hành vi của một đối tượng xem có dấu hiệu của tội Môi giới hối lộ hay không.

HĐXX cũng yêu cầu làm rõ số tiền quy kết các bị cáo nhận hối lộ, số tiền mà bị cáo Quân đã chuyển cho các bị cáo và số tiền còn lại.