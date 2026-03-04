Ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đưa nhóm cựu cán bộ nhận hối lộ, làm ngơ cho vi phạm xây dựng ra xét xử.

Các bị cáo bị xét xử về tội Nhận hối lộ, gồm: Trần Văn Quân (SN 1984, cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ), Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ), Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Bùi Thanh Nhã (cựu Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ), Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ).

Hôm nay, Hội đồng xét xử thông báo tạm hoãn phiên tòa vì một số lý do như: Luật sư của bị cáo Nguyễn Vũ Diêm vắng mặt; bị cáo Lê Thanh Thủy từ chối luật sư ở giai đoạn điều tra, đến ngày 2/3 mới có đơn mời luật sư khác và luật sư của bà Thủy xin hoãn tòa để có thời gian sao chụp, nghiên cứu hồ sơ.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2024 - 3/2025, 6 bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác, nhận hối lộ của nhiều hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (nay là phường Thanh Trì).

Trong đó, bị cáo Quân đã nhận hối lộ 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng; Diêm nhận hối lộ 820 triệu đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Tùng nhận hối lộ 650 triệu đồng, hưởng lợi 400 triệu đồng; Sự nhận hối lộ 370 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng; Thủy nhận hối lộ 350 triệu đồng, hưởng lợi 50 triệu đồng.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Đức Tuấn

Các vụ nhận hối lộ điển hình

Cơ quan chức năng xác định, tháng 7/2024, bà Mai Thị C. (ở phường Hoàng Liệt cũ) được em gái ủy quyền quản lý, xây dựng, sửa chữa căn nhà liền kề ở ngõ 79, phố Thanh Đàm, do Công ty Hoàng Hà làm chủ đầu tư.

Tháng 8/2024, thông qua giới thiệu của Bùi Thanh Nhã, bà C. đến trụ sở UBND phường Thanh Trì cũ gặp Đặng Thanh Tùng (Chủ tịch phường) và Nguyễn Vũ Diêm (Phó Chủ tịch phường) để xin xây căn nhà trên lên 5 tầng. Sau đó, bà C. được Diêm hướng dẫn nộp hồ sơ cho Trần Văn Quân để được giải quyết.

Đến đầu tháng 9/2024, Diêm yêu cầu bà C. chi 100 triệu đồng nếu muốn xây nhà lên 5 tầng. Bà C. đã chuyển số tiền theo yêu cầu cho Diêm tại phòng làm việc. Diêm chia số tiền này cho Quân, Tùng, Nhã, Thủy và Sự.

Đến ngày 26/11/2024, tổ công tác của UBND phường Thanh Trì kiểm tra, phát hiện nhà bà C. và một số hộ dân vi phạm trật tự xây dựng. Các chủ nhà được yêu cầu dừng thi công xây dựng.

Tối 19/12/2024, bà C. gặp các chủ nhà khác để cùng thống nhất góp 100 triệu đồng đưa cho Diêm xin “tạo điều kiện” tiếp tục xây dựng.

Sáng hôm sau, bà C. mang phong bì đựng 100 triệu đồng đến UBND phường Thanh Trì gặp Diêm và đề đạt nguyện vọng.

Đến tháng 1/2025, bà C. tiếp tục nhờ người đưa đến nhà Bùi Thanh Nhã, đưa 100 triệu đồng và đề đạt nguyện vọng được tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Hà tiếp tục thực hiện dự án bể bơi, sân tennis, hoàn thiện các căn 6, 13, 38, 40. Nhã nhận số tiền trên rồi đưa cho Quân giữ.

Trước đó, khoảng đầu tháng 12/2024, bà C. đi cùng PGĐ Công ty Hoàng Hà đến phòng làm việc của Diêm và đưa cho bị cáo này 20 triệu đồng để xin hoàn thiện căn nhà từ 3,5 tầng lên 5 tầng.

Trong một vụ việc khác xảy ra vào tháng 1/2025, ông Nguyễn Tuấn Q. (ở phường Thanh Trì) xây dựng nhà ở không đúng giấy phép, bị Vũ Cát Sự phát hiện, yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm.

Ông Q. đề đạt nguyện vọng muốn được bỏ qua vi phạm, tiếp tục xây dựng nhà với Quân và Sự. Hai người này bảo ông Q. đến gặp Diêm để xin phép, đồng thời ''báo giá'' 50 triệu đồng.

Ngày 23/1/2025, ông Q. đưa 50 triệu đồng cho Diêm. Sau đó, Diêm đưa số tiền này cho Quân giữ.