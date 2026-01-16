Bà Đinh Thị Lan (chủ kênh YouTube Lan Đinh) bị cáo buộc đã xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Bị cáo Đinh Thị Lan. Ảnh: TP

Do vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng nên thu hút sự chú ý của dư luận. Từ sáng sớm, hàng chục người dân, YouTuber, TikToker đã tụ tập trước cổng tòa để quay video, phát livestream và theo dõi phiên tòa.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào khu vực xét xử và quản lý hoạt động ghi hình, chụp ảnh tại tòa để đảm bảo an ninh.

Tại phiên tòa hôm nay, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đều vắng mặt và ủy quyền cho luật sư.

Bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa

Trong phần làm thủ tục, bà Lan đề nghị hoãn phiên tòa với lý do bị cáo chưa có luật sư người bào chữa và chưa được giải quyết 4 đơn khiếu nại liên quan vụ án này.

Đối với nội dung bị truy tố, bà Lan kêu oan vì cho rằng bà mất điện thoại hồi cuối năm 2021, việc cáo buộc bà là không khách quan.

Bị cáo Lan trình bày bản thân là chủ sở hữu một công ty TNHH MTV và chưa từng có tiền án, tiền sự. Bị cáo cho rằng mình không được nhận cáo trạng đúng quy định để thực hiện quyền khiếu nại. Vì vậy, bị cáo đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa để gia đình có thời gian mời luật sư và chờ đợi kết quả giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo đối với những sai phạm trong quá trình điều tra.

Xe chở bị cáo Đinh Thị Lan tới tòa. Ảnh: TP

Sau thời gian hội ý, HĐXX đã bác bỏ nhiều yêu cầu và khiếu nại của bà Lan liên quan đến quy trình tố tụng, đồng thời nhắc nhở bị cáo về thái độ tôn trọng pháp luật ngay tại phòng xử án.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX khẳng định khiếu nại của bị cáo cho rằng Cơ quan CSĐT và VKS đã lập các lệnh, quyết định giả mạo hoặc sai quy định là không có cơ sở.

HĐXX khẳng định đã xem xét toàn diện tất cả các tài liệu, quyết định và hành vi tố tụng có trong hồ sơ vụ án. Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, các văn bản tố tụng đều hợp pháp và có giá trị pháp lý.

HĐXX cho biết, bị cáo có thái độ không hợp tác trong quá trình chuẩn bị xét xử: Khi kiểm sát viên đến tống đạt văn bản thì bị cáo không ký nhận, sự việc đã được cán bộ cơ sở giam giữ xác nhận và lập biên bản; thư ký tòa án đến giao quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo nhưng bị cáo tiếp tục từ chối nhận.

Dù bị cáo không nhận các văn bản này nhưng HĐXX xác định việc tống đạt đã được thực hiện đúng quy trình và đủ điều kiện để tiến hành xét xử theo quy định.

Về việc bị cáo trình bày đã có đơn yêu cầu người bào chữa từ trước, phía tòa án khẳng định không nhận được bất kỳ đơn yêu cầu luật sư nào của bị cáo trong hồ sơ. Do đó, để đảm bảo tiến độ xét xử, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa để đảm bảo tính liên tục của hoạt động tư pháp.