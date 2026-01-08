Ngày 8/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đào Phạm Anh Khoa (24 tuổi, ngụ phường Phú Thạnh, TPHCM) 14 năm tù về tội “Giết người”; các bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (23 tuổi, ngụ phường Tân Bình, TPHCM) 2 năm 6 tháng tù và Bùi Nguyễn Tuấn Kiệt (22 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, TPHCM) 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Khoa và anh Võ Lợi Hùng Cường có quen biết nhau. Ngày 6/4/2025, Cường bình luận trên mạng xã hội Facebook, trêu chọc và chế giễu việc Khoa bị sứt môi, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên và hẹn gặp để giải quyết.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Khoảng 14h ngày 7/4/2025, khi đang ngồi uống cà phê cùng Nam, Kiệt và một số người khác tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Tân Bình cũ), Cường gọi điện, nhắn tin cho Khoa hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. Khoa sau đó gửi định vị cho Cường. Trước khi đến điểm hẹn, Cường cùng Nam đi mua 2 con dao làm hung khí.

Khi Nam chở Cường đến khu vực gần đền thờ Bình Khánh, thấy Khoa đang đứng chờ sẵn, Cường xuống xe đi tới và ném một con dao xuống đất. Khoa nhặt dao lên, rồi cả hai lao vào đâm chém nhau. Lúc này, Kiệt đi tới hô lớn: “Đâm nó đi, Cường!”.

Cường dùng dao chém vào tay và hông Khoa, gây thương tích 6%. Khoa cũng dùng dao đâm một nhát trúng ngực Cường. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương đâm thủng tim và phổi, Cường đã tử vong sau đó.