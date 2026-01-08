Chiều 8/1, phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (TPHCM) bước vào phần xét hỏi.

Thừa nhận cho phép thuộc cấp nhận tiền của các chủ phương tiện, nhưng bị cáo Nguyễn Xuân Hải (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V) khẳng định không có chủ trương nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm của chủ xe.

Bị cáo Hải cho rằng, số tiền mà các chủ phương tiện chung chi cho các đăng kiểm viên chỉ là tiền “bồi dưỡng” cho anh em.

Ngoài ra, bị cáo Hải khai nhận, hàng tháng phải “ngoại giao”, quà cáp cho các cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo đó, bị cáo đã chung chi cho ông Trần Kỳ Hình 650 triệu đồng, ông Đặng Việt Hà 390 triệu. Vào các dịp lễ, Tết, bị cáo cũng đều phải quà cáp cho hai cựu cục trưởng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo cáo trạng, nhằm bảo đảm chỉ tiêu số lượt phương tiện kiểm định do Cục Đăng kiểm giao, tăng thu nhập cho nhân viên và có nguồn chi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm, bị cáo Hải đã cho phép các đăng kiểm viên thông qua đối tượng môi giới nhận tiền của chủ phương tiện để bỏ qua lỗi khi kiểm định.

Bị cáo Chu Đình Hiệp (Phó Giám đốc Trung tâm) khai nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Theo đó, cáo buộc xác định bị cáo Hiệp thống nhất chủ trương của bị cáo Hải là cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi khi kiểm định. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Hiệp thu lợi bất chính 570 triệu đồng.

Thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, bị cáo Nguyễn Trần Dũng (phụ trách dây chuyền số 3, 4) trình bày, sau khi nhận chủ trương của Giám đốc Hải về việc cho phép kiểm định viên nhận hối lộ, ông Hải yêu cầu mỗi ngày hai dây chuyền do bị cáo phụ trách phải nộp 2 triệu đồng tiền tiếp khách. Sau đó, ông Hải còn yêu cầu tăng thêm số tiền này.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Dũng và các đăng kiểm viên trong dây chuyền đã nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng.

Tương tự các bị cáo Hải, Hiệp, Dũng, các bị cáo nguyên là cựu kiểm định viên đều thừa nhận hành vi nhận hối lộ như cáo trạng đã quy kết.

Quy trình nhận tiền hối lộ

Theo cáo buộc, số tiền nhận hối lộ tại dây chuyền được các đăng kiểm viên tập hợp, trích cố định 10 triệu đồng mỗi tuần đưa cho Hải; số còn lại được chia cho ban giám đốc và các đăng kiểm viên.

Đến tháng 3/2022, ông Nguyễn Xuân Hải biết ông Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) có chủ trương các Trung tâm đăng kiểm khối V hàng tháng phải chung chi cho Hà từ 8.000-11.000 đồng/lượt phương tiện kiểm định đạt.

Ông Hải yêu cầu các phụ trách chuyển tăng tiền đưa hàng tuần lên 13 triệu đồng, số tiền còn lại thì chia đều như cũ.

Kết quả điều tra xác định, với mỗi phương tiện đến đăng kiểm, nếu đăng kiểm viên nhận trực tiếp thì chủ phương tiện phải đưa 300.000 đồng/xe rơ-moóc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện. Trường hợp thông qua môi giới, đăng kiểm viên nhận 200.000 đồng/xe rơ-moóc, 300.000 đồng/xe đầu kéo và 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Số tiền hối lộ được đăng kiểm viên thực hiện công đoạn đầu tiên trong dây chuyền thu nếu tài xế để tiền trên xe; các trường hợp còn lại, đăng kiểm viên có thỏa thuận với chủ phương tiện, người đi đăng kiểm hoặc môi giới sẽ trực tiếp nhận tiền. Trưởng dây chuyền có trách nhiệm thu lại từ các đăng kiểm viên, cuối ngày tổng hợp và chia theo thỏa thuận.

Tổng số tiền hối lộ mà các đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V đã nhận là 6,3 tỷ đồng.