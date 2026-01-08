Ngày 8/1, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V - TPHCM.

Trong vụ án này, các bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V), Chu Đình Hiệp (cựu Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V) cùng 13 bị cáo khác bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V, TPHCM. Ảnh: VH

Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị đưa ra xét xử về các tội “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Văn Chiến (lao động tự do) cùng 47 bị cáo khác bị xét xử về tội “Đưa hối lộ”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 22/1, do Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên Trần Thị Liên, Phạm Văn Hiền và Lê Trương Hà Linh.

Hội đồng xét xử triệu tập 86 người tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.

Theo cáo buộc, trong quá trình hoạt động kiểm định xe cơ giới tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V, các đăng kiểm viên đã nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm để bỏ qua lỗi kỹ thuật của phương tiện.

Cáo trạng nêu rõ, nhằm bảo đảm chỉ tiêu số lượt phương tiện kiểm định do Cục Đăng kiểm giao, tăng thu nhập cho nhân viên và có nguồn chi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm, bị cáo Nguyễn Xuân Hải đã cho phép các đăng kiểm viên thông qua các đối tượng môi giới nhận tiền của chủ phương tiện để bỏ qua lỗi khi kiểm định.

Ngoài ra, bị cáo Hải còn cho phép thợ sửa chữa vào sửa chữa phương tiện ngay trên dây chuyền kiểm định để không phải thực hiện kiểm định lại.

Số tiền nhận hối lộ tại dây chuyền được các đăng kiểm viên tập hợp, trích cố định 10 triệu đồng mỗi tuần đưa cho Hải; số còn lại được chia cho Ban Giám đốc và các đăng kiểm viên trong dây chuyền.

Đến tháng 3/2022, khi biết Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) có chủ trương yêu cầu các trung tâm đăng kiểm khối V hằng tháng phải “chung chi” từ 8.000 đến 11.000 đồng cho mỗi lượt phương tiện kiểm định đạt, Hải đã yêu cầu các bộ phận phụ trách nâng số tiền đưa hằng tuần lên 13 triệu đồng.

Đối với các phương tiện do đăng kiểm viên hoặc các đối tượng môi giới đưa vào kiểm định, bị cáo Hải nhờ Lưu Cao Mỹ Dạ (nhân viên văn phòng) tạm ứng phí kiểm định, phí sử dụng đường bộ, cuối ngày hoàn trả lại. Để phục vụ việc tổng hợp, tính toán chi phí, Dạ đánh dấu ký hiệu trên phiếu kiểm định nhằm phân biệt phương tiện do từng đăng kiểm viên phụ trách.

Theo cáo buộc, với mỗi phương tiện đến đăng kiểm, nếu đăng kiểm viên nhận trực tiếp thì chủ phương tiện phải đưa 300.000 đồng/xe rơ-moóc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện. Trường hợp thông qua môi giới, đăng kiểm viên nhận 200.000 đồng/xe rơ-moóc, 300.000 đồng/xe đầu kéo và 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Số tiền hối lộ được đăng kiểm viên thực hiện công đoạn đầu tiên trong dây chuyền thu nếu tài xế để tiền trên xe; các trường hợp còn lại, đăng kiểm viên có thỏa thuận với chủ phương tiện, người đi đăng kiểm hoặc môi giới sẽ trực tiếp nhận tiền. Trưởng dây chuyền có trách nhiệm thu lại từ các đăng kiểm viên, cuối ngày tổng hợp và chia theo thỏa thuận.

Đối với khoản tiền hằng tuần các dây chuyền đưa cho Hải để phục vụ mục đích “ngoại giao”, Hải sử dụng để đưa cho Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà tại phòng làm việc của hai cựu cục trưởng khi Hải ra Cục Đăng kiểm Việt Nam công tác hoặc khi hai người này vào TPHCM làm việc.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền hối lộ mà các đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V đã nhận là 6,3 tỷ đồng.