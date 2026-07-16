Nhóm ngành Sư phạm tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn

Điểm chuẩn năm 2025 của Trường ĐH Sài Gòn cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Khối ngành đào tạo giáo viên tiếp tục là nhóm có điểm chuẩn cao nhất của trường. Dẫn đầu là ngành Sư phạm Hóa học với 28,98 điểm, tăng 2 điểm so với năm 2024. Xếp sau là Sư phạm Địa lý với 28,55 điểm, tăng 0,64 điểm và Sư phạm Vật lý đạt 28,33 điểm, tăng 1,9 điểm. Bên cạnh đó, Sư phạm Lịch sử gần như giữ nguyên ở mức 28,3 điểm, còn Sư phạm Toán học và Sư phạm Tiếng Anh cũng tăng nhẹ.

Việc nhiều ngành sư phạm tăng điểm phản ánh sức hút ổn định của nhóm ngành này trong bối cảnh sinh viên được hưởng chính sách miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí và nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở nhiều địa phương vẫn cao, đặc biệt với các môn khoa học tự nhiên.

Tuy nhiên, một số ngành Sư phạm lại ghi nhận mức giảm điểm chuẩn so với năm 2024, như Sư phạm Ngữ văn giảm 1,53 điểm, Giáo dục chính trị giảm 1,2 điểm, Sư phạm Âm nhạc giảm 1,93 điểm và Sư phạm Sinh học giảm 0,44 điểm.

Ở chiều ngược lại, nhóm kinh tế và quản trị chứng kiến mức giảm mạnh nhất. Tài chính - Ngân hàng giảm 3,25 điểm, Kế toán giảm 3,23 điểm, Kế toán chất lượng cao giảm tới 3,55 điểm, Kiểm toán giảm 1,76 điểm và Quản trị văn phòng giảm 2,78 điểm. Điểm chuẩn của nhóm ngành này chủ yếu dao động 20-22 điểm, thấp hơn đáng kể so với năm 2024.

Nhóm công nghệ và kỹ thuật cũng không còn giữ được sức nóng như những năm trước. Công nghệ thông tin giảm từ 23,82 xuống còn 21 điểm, Kỹ thuật phần mềm giảm tới 3,34 điểm, Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử giảm gần 3 điểm, trong khi Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông giảm 3,51 điểm. Riêng ngành Trí tuệ nhân tạo gần như giữ ổn định, chỉ giảm 0,27 điểm, cho thấy lĩnh vực AI vẫn duy trì sức hút nhất định.

Xem biến động điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn trong 2 năm qua: