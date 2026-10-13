Những người đứng sau dịch vụ công cấp xã:

Từ tiêm phòng gia súc, xuống đồng hướng dẫn người dân đến làm báo cáo, tuyên truyền..., viên chức tại các Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã đang phải đảm nhận nhiều phần việc sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành.

Các Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã được kỳ vọng trở thành “cánh tay nối dài”, trực tiếp đưa nhiều dịch vụ đến gần người dân hơn. Tuy nhiên, tại Thanh Hóa, không ít xã, nhất là các địa bàn miền núi, bộ máy này đang đối mặt với một nghịch lý: nhiệm vụ nhiều nhưng nhân lực mỏng, thậm chí có nơi đã thành lập nhưng chưa có cán bộ chuyên trách. Một viên chức có thể cùng lúc đảm nhận nhiều phần việc, từ nông nghiệp, thú y, tuyên truyền đến văn hóa, truyền thanh... Đây cũng là một bài toán đặt ra để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả hơn. VietNamNet tổ chức loạt bài ghi nhận thực tế công việc của "Những người đứng sau dịch vụ công cấp xã".

Sáng tiêm trâu, chiều ra đồng, tối làm kế hoạch

6h sáng, khi trời còn nhá nhem trong màn sương sớm, anh Phạm Tiến Văn (SN 1985) bắt đầu hành trình trên chiếc xe máy từ nhà đến cơ quan, quãng đường khoảng 16km.

Đến nơi, anh lấy đồ nghề rồi tiếp tục di chuyển xuống khu Ang, thôn Bắc Nặm, cách trung tâm xã Giao An, khoảng 13km, để cùng cán bộ thôn đến từng hộ dân tiêm phòng cho vật nuôi.

Công việc của anh Văn thường bắt đầu như vậy, bằng những chuyến đi xuống cơ sở và kết thúc khi trời đã tối.

Không kể thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nào anh Văn cũng phải đi gần 30km xuống thôn, bản. Ảnh: Lê Dương

Anh Văn tốt nghiệp đại học lâm nghiệp. Sau khi ra trường, anh về công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lang Chánh cũ, phụ trách các công việc liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, anh được phân công về công tác tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Giao An cách nhà khoảng 16km.

Anh chia sẻ, những ngày đầu trung tâm mới đi vào hoạt động, công việc chưa thực sự vào guồng. Cuối tuần, anh vẫn còn tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi, phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên, khi trung tâm hoạt động ổn định, các nhiệm vụ được giao ngày càng nhiều, khối lượng công việc cũng tăng lên. Thời gian ở cơ quan của anh Văn không nhiều; phần lớn thời gian là những chuyến xuống cơ sở, đến các thôn, bản để trực tiếp triển khai công việc.

“Có những hôm công việc kéo dài quá bữa, mình phải ăn cùng các hộ dân rồi tiếp tục làm việc”, anh nói.

Về tới cơ quan, anh Văn lấy đồ nghề lập tức lên đường đi tiêm phòng vật nuôi cho người dân. Ảnh: Lê Dương

Anh Văn được đào tạo chuyên ngành lâm nghiệp. Thế nhưng khi về Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Giao An, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh còn phải đảm nhận nhiều phần việc khác.

“Anh em cán bộ ít nên gần như tất cả các công việc của trung tâm, cán bộ như tôi đều phải làm. Ngày nào công việc cũng kín lịch. Để làm được, tôi phải lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày”, anh Văn chia sẻ.

Theo anh, một ngày làm việc có thể bắt đầu bằng việc tiêm phòng cho gia súc, sau đó xuống đồng hướng dẫn người dân, rồi trở về cơ quan hoàn thiện báo cáo, xây dựng kế hoạch.

Khối lượng công việc lớn, trong khi nhiều nhiệm vụ đòi hỏi phải trực tiếp xuống cơ sở khiến công việc của cán bộ trung tâm trở nên vất vả hơn.

Theo anh Văn, dù không được đào tạo chuyên ngành thú y, anh vẫn phải tham gia các đợt tiêm phòng cho vật nuôi, gia súc, gia cầm theo kế hoạch của địa phương.

“Không chỉ một nhiệm vụ được thực hiện liên tục từ đầu đến cuối, cán bộ trung tâm còn phải thường xuyên phối hợp với nhiều bộ phận khác. Vì vậy, có những công việc vừa bắt đầu đã phải tạm dừng để chuyển sang một nhiệm vụ khác”, anh Văn cho biết.

Anh Văn dẫn chứng, theo kế hoạch ban đầu, đợt tiêm phòng cho vật nuôi lần 2 năm 2026 dự kiến kéo dài khoảng một tuần. Tuy nhiên, vừa tiêm phòng, vừa phải xuống đồng, làm báo cáo, thậm chí có lúc phải đi cắm cờ..., nên kế hoạch tiêm phòng kéo dài đến 10 ngày vẫn chưa xong.

Theo anh, công việc ở cơ sở cũng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện trong giờ hành chính. Nhiều gia đình ban ngày đi làm, vì vậy cán bộ phải chờ đến tối mới có thể tiếp cận để tiêm phòng cho vật nuôi.

“Có những trường hợp tôi phải chờ đến tối, khi các gia đình đi làm về, mới có thể đến tiêm. Những ngày tiêm phòng, gần như hôm nào tôi cũng tối mịt mới về đến nhà”, anh Văn cho biết.

Công việc của anh Văn thường kéo từ sáng đến tối mịt mới về nhà. Ảnh: Lê Dương

Anh Văn chia sẻ, đặc thù công việc tại trung tâm là phải đi nhiều, xuống cơ sở thường xuyên, trong khi các khoản hỗ trợ cho việc đi lại còn hạn chế.

Cán bộ chủ yếu hưởng lương theo chế độ, nhưng các chi phí phát sinh trong quá trình xuống cơ sở như xăng xe, ăn uống... cũng phải tính toán. Với những người thường xuyên phải di chuyển trên địa bàn rộng, đây là khoản chi không nhỏ, khiến thu nhập thực tế gần như không còn dư.

Việc gì cũng đến tay

Không chỉ cán bộ làm công tác nông nghiệp phải đảm nhận thêm nhiều phần việc, những người làm văn hóa, thông tin, tuyên truyền tại các Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã cũng đang đứng trước yêu cầu tương tự.

Chị Lê Thị Thiết (SN 1988) cho biết, trước đây chị làm phóng viên tại Trung tâm Văn hóa huyện. Công việc của chị chủ yếu là biên tập, lấy tin và dựng video truyền hình cho đài. Công việc được phân theo từng mảng, gắn với chuyên môn của từng người.

Chị Thiết phải tranh thủ làm cả thứ bảy, chủ nhật mới xong được khối lượng công việc. Ảnh: Lê Dương

Sau khi cấp huyện không còn, chị được phân công về công tác tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Linh Sơn với phạm vi công việc rộng hơn rất nhiều.

Ngoài thông tin, tuyên truyền, chị Thiết còn phải tham gia nhiều nhiệm vụ khác. Chị cho biết, khi có việc cần, cán bộ trong trung tâm được phân công hỗ trợ lẫn nhau, bất kể đó có phải là phần việc đúng chuyên môn hay không.

“Cán bộ lúc rảnh cũng phải đi cắm cờ, trực phát thanh; cán bộ nông nghiệp vẫn phải xuống cơ sở tiêm phòng gia súc; người có chuyên môn thú y cũng có thể phải tham gia kiểm tra cây trồng...”, chị Thiết cho biết.

Theo chị, trước đây khi làm ở Trung tâm Văn hóa huyện, chị chỉ theo dõi một mảng. Giờ đây, gần như tất cả các mảng đều phải làm, từ quay phim, viết tin bài, phát thanh, tập huấn trên các nền tảng số đến tuyên truyền trực quan lưu động, văn hóa, văn nghệ... nên gần như không có ngày nghỉ.

Cán bộ ở Trung tâm Cung ứng dịch vụ công luôn phải làm rất nhiều vai. Ảnh: Lê Dương

Ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Linh Sơn, cho biết trung tâm có 5 người. Trong đó, 2 cán bộ được biệt phái lên Phòng Kinh tế của xã, còn 3 người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

“Với 3 người, việc phân chia công việc không dễ dàng, nhất là khi nhiều nhiệm vụ phát sinh cùng thời điểm”, ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, trước đây Trung tâm Văn hóa huyện chủ yếu đảm nhiệm 4 nhóm nhiệm vụ, gồm: văn hóa, thể thao, truyền hình và truyền thanh. Hiện nay, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã phải đảm nhiệm 12 nhiệm vụ như quản lý chợ, bến xe, các thiết chế thể thao, bãi rác, nhà khách, thư viện, văn hóa, thể thao, truyền hình, truyền thanh; đồng thời tham gia một số nhiệm vụ về nông nghiệp, thú y và quản lý các tài sản công dôi dư.

Các công việc của cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ công là những việc trực tiếp xuống với nhân dân. Ảnh: Lê Dương

Khối lượng công việc tăng lên khiến cán bộ trung tâm phải chuyển sang trạng thái “việc gì cần cũng làm”.

Cũng theo ông Hưng, công việc không chỉ dừng ở việc triển khai nhiệm vụ được giao mà còn bao gồm cả quá trình tham mưu, xây dựng văn bản và tổ chức thực hiện.

“Cái gì cũng đến tay trung tâm. Khối lượng công việc tăng lên rất nhiều nhưng nguồn lực chưa theo kịp”, ông Hưng chia sẻ.