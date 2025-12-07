Dòng Ultra tiếp tục giữ vững vị thế flagship Android mạnh mẽ, bền bỉ và được hỗ trợ phần mềm lâu dài. Với người dùng đang sở hữu điện thoại Samsung đời cũ hoặc các thiết bị Android khác, câu hỏi đặt ra là: Galaxy S26 Ultra có gì hấp dẫn để nâng cấp không?

Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị màn hình quyền riêng tư. Ảnh minh hoạ: PhoneArena

Màn hình quyền riêng tư

Theo PhoneArena, một trong những nâng cấp thú vị nhất được đồn đại là màn hình quyền riêng tư. Công nghệ này cho phép S26 Ultra ẩn nội dung hiển thị khỏi những người xung quanh, nhưng người dùng cầm máy vẫn nhìn rõ như bình thường.

Điều đặc biệt là Samsung còn tích hợp AI thông minh vào tính năng này. Người dùng có thể thiết lập để màn hình tự động che nội dung khi mở một ứng dụng nhất định hoặc khi hiển thị thông tin nhạy cảm.

Không chỉ vậy, S26 Ultra còn có khả năng quan sát môi trường xung quanh, tự động kích hoạt chế độ riêng tư nếu phát hiện ai đó tiến lại gần.

Đây là tính năng tiện lợi nhưng cũng mở ra nhiều tranh luận về quyền riêng tư và mức độ giám sát của thiết bị.

Khẩu độ rộng hơn, cải thiện khả năng chụp đêm

Tin đồn cho biết S26 Ultra sẽ sở hữu khẩu độ lớn hơn cho camera chính, cho phép thu nhiều ánh sáng hơn so với Galaxy S25 Ultra.

Đây không phải bản nâng cấp “hoành tráng” như thay mới cảm biến, nhưng khẩu độ rộng lại là yếu tố cải thiện mạnh khả năng chụp ảnh thiếu sáng – từ ảnh đêm, ảnh trong nhà đến các khung cảnh có độ sáng phức tạp.

Điểm trừ duy nhất là Samsung phải đưa trở lại cụm camera dạng đảo thay vì thiết kế phẳng từng ống kính như trước. Một số người sẽ không thích thay đổi thẩm mỹ này, nhưng đổi lại chất lượng ảnh đêm tốt hơn rõ rệt.

Exynos trở lại trên dòng Ultra – bất ngờ lớn

Sau nhiều năm sử dụng chip Snapdragon cho dòng Ultra ở hầu hết thị trường, Samsung được cho là sẽ đưa Exynos 2600 tiến trình 2nm lên S26 Ultra.

Con chip này được đánh giá có hiệu năng ấn tượng, thậm chí có thể cạnh tranh trực tiếp với các SoC Snapdragon 3nm hiện tại.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng Samsung áp dụng chiến lược phân vùng thị trường: một số khu vực sẽ dùng Exynos, số khác tiếp tục nhận bản Snapdragon.

Dẫu vậy, với những cải tiến mạnh mẽ gần đây của Samsung trong lĩnh vực chip tự phát triển, Exynos 2600 đang ghi điểm vượt kỳ vọng và một chiếc S26 Ultra chạy Exynos hứa hẹn sẽ rất đáng chờ đợi.

Thiết kế cầm nắm dễ chịu hơn

Samsung đã chuyển sang thiết kế bo tròn nhẹ từ S25 Ultra và có vẻ như S26 Ultra sẽ còn bo cong nhiều hơn ở bốn góc, giúp cầm nắm thoải mái và bớt sắc cạnh.

Máy cũng được làm mỏng hơn, điều này góp phần khiến cụm camera dạng đảo phải quay trở lại.

Tuy nhiên, thiết kế bo cong hơn nhiều khiến S26 Ultra bị nhận xét là giống iPhone. Nếu bạn thích smartphone mỏng, bo cong và cầm mềm tay, đây sẽ là một điểm cộng lớn.

Pin lớn hơn cuối cùng cũng xuất hiện

Tin vui nhất dành cho các fan Samsung là sau nhiều năm trung thành với pin 5.000mAh, Galaxy S26 Ultra sẽ được nâng lên 5.200mAh. Mặc dù chỉ tăng 200mAh, nhưng đây vẫn là một thay đổi đáng giá, đặc biệt khi Apple đã tăng pin trên iPhone 17 Pro Max, buộc Samsung phải bước lên một nấc mới.

200mAh không phải là con số đột phá, nhưng đủ để cải thiện thời lượng on-screen trong quá trình dùng thực tế.

Bên cạnh đó, S26 Ultra còn nâng cấp tốc độ sạc nhanh với sạc có dây từ 45W lên 60W và sạc không dây: từ 15W lên 25W.

Dù chưa đạt mức “siêu tốc” của một số đối thủ Trung Quốc, nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn đối với dòng Galaxy Ultra.

Galaxy S26 Ultra không phải là cuộc cách mạng, nhưng là tổng hoà của nhiều nâng cấp thiết thực: màn hình bảo mật độc đáo, camera chụp đêm tốt hơn, chip Exynos 2600 đầy hứa hẹn, thiết kế dễ cầm và pin – sạc đều được cải thiện.

Tiến độ có thể chậm, nhưng mỗi thay đổi đều đúng hướng, biến Galaxy S26 Ultra trở thành một trong những flagship đáng mong đợi đầu năm tới.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những tin tức rò rỉ từ các nguồn trong chuỗi cung ứng, chưa có xác nhận chính thức nào từ Samsung. Dì sao, nếu bạn đang tìm một chiếc smartphone Android cao cấp, bền bỉ và thông minh hơn, S26 Ultra chắc chắn nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu.

(Theo PhoneArena, The Verge)