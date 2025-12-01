Những tin rò rỉ mới cho thấy iPhone 18 tiếp tục là một bước tiến lớn, với loạt cải tiến đáng mong đợi. Dưới đây là 5 lý do quan trọng khiến chiếc smartphone này rất đáng để bạn chờ đợi.

Một concept iPhone 18. Ảnh: The Tech Talk

Face ID ẩn dưới màn hình, bước tiến lớn về thiết kế

Apple từng tạo ra xu hướng với tai thỏ, rồi chuyển sang Dynamic Island. Tất cả nhằm tích hợp camera trước và cảm biến Face ID vào màn hình, đồng thời mở rộng không gian hiển thị.

Tuy nhiên, Apple đang chuẩn bị bước sang giai đoạn mới. Theo tin đồn, phiên bản iPhone Pro kỷ niệm 20 năm ra mắt vào năm 2027 sẽ sở hữu màn hình không còn bất kỳ lỗ cắt nào – cả camera selfie và cảm biến Face ID đều nằm hoàn toàn bên dưới màn hình.

Để chuẩn bị cho cột mốc đó, Apple được cho là sẽ đưa hệ thống Face ID xuống dưới lớp hiển thị ngay từ iPhone 18. Nếu kịp tiến độ, iPhone 18 sẽ là chiếc iPhone đầu tiên có màn hình “đục lỗ” nhỏ chỉ dành cho camera trước, mang lại diện mạo hiện đại hơn hẳn.

Với những ai cảm thấy Dynamic Island đã bắt đầu nhàm chán, đây có thể là lý do đủ mạnh để đợi sang đời 18.

Khẩu độ thay đổi cho camera, kiểm soát ánh sáng linh hoạt

Không dừng lại ở việc làm mới cụm camera trên iPhone 17 Pro, Apple đang được cho là sẽ tích hợp khẩu độ thay đổi (variable aperture) cho camera chính trên iPhone 18.

Khẩu độ thay đổi cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Ở môi trường tối, có thể mở rộng khẩu độ để thu sáng tốt hơn, mang lại ảnh chi tiết và ít nhiễu hơn.

Samsung cũng được đồn sẽ mở rộng khẩu độ trên Galaxy S26 Ultra, nhưng đó vẫn là khẩu độ cố định. Nếu tin đồn đúng, Apple sẽ đi xa hơn khi cho phép người dùng toàn quyền điều chỉnh khẩu độ.

Đây có thể là nâng cấp quan trọng nhất về ảnh chụp của iPhone trong nhiều năm trở lại đây, rất đáng chờ nếu bạn là người đam mê nhiếp ảnh di động.

Thiết kế tinh giản, giảm độ tương phản giữa kim loại và kính

iPhone 17 Pro đã từ bỏ titan và quay lại khung nhôm, nhưng mặt lưng vẫn cần một mảng kính lớn để đảm bảo hiệu quả sạc không dây. Điều này khiến sự khác biệt màu sắc giữa khung và phần kính khá rõ, đặc biệt trên những phiên bản màu sáng.

iPhone 17 Pro có sự khác biệt màu sắc giữa khung và phần kính khá rõ. Ảnh: PhoneArena

Theo các báo cáo mới, Apple đang tìm cách tối ưu lại thiết kế mặt lưng iPhone 18 Pro, thu nhỏ sự chênh lệch màu sắc giữa khung nhôm và phần kính, giúp thiết bị trở nên liền mạch và sang trọng hơn.

Nếu bạn không hài lòng với độ lệch màu trên iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro có thể khắc phục hoàn toàn điểm yếu này.

Chip mới, bước nhảy lên tiến trình 2nm

Dòng iPhone 18 sẽ đánh dấu sự xuất hiện của chip A20, trong đó A20 Pro được trang bị cho iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và có thể cả iPhone gập của Apple.

Đây sẽ là chip Apple đầu tiên sản xuất bằng tiến trình 2nm của TSMC, thay vì 3nm như A19 Pro hiện tại.

Trong khi đó, Samsung cũng đã hoàn tất chip Exynos 2600 tiến trình 2nm và sẽ đưa lên Galaxy S26 vào đầu năm sau.

Việc chuyển sang 2nm sẽ mang lại ba lợi ích chính: Hiệu suất mạnh hơn; tiết kiệm năng lượng tốt hơn và nhiệt độ thấp hơn trong quá trình sử dụng.

Ba yếu tố này đều là lý do khiến nhiều người sẵn sàng chờ đến thế hệ iPhone 18 thay vì nâng cấp ngay lúc này.

Trải nghiệm phần mềm vượt trội, Apple Intelligence trưởng thành

Hai năm qua, Apple liên tục bị phàn nàn về chất lượng phần mềm – từ lỗi hệ thống cho đến các bản cập nhật thiếu ổn định. Apple Intelligence, bộ tính năng AI được công bố từ tháng 6/2024, cũng bị trì hoãn và gặp rất nhiều lỗi.

Đến năm tới, Apple sẽ hợp tác với Google để hoàn thiện Apple Intelligence, biến hệ thống AI này thành đối thủ thực sự của Galaxy AI hay Google Pixel với Gemini.

iPhone 18 sẽ "tạm biệt" Dynamic Island? Ảnh: PhoneArena

Khi iPhone 18 ra mắt, bộ tính năng AI dự kiến đã hoàn chỉnh và ổn định hơn, mang lại trải nghiệm thông minh đúng như những gì Apple hứa ban đầu.

Tất nhiên, iPhone 17 cũng sẽ nhận được bản cập nhật này, nhưng bạn sẽ không bao giờ chắc chắn Apple có “giới hạn” một số tính năng chỉ dành riêng cho iPhone 18. Trước đây, Apple từng nói chỉ iPhone 15 Pro đủ RAM cho Apple Intelligence, nên điều này hoàn toàn có thể lặp lại.

Với hàng loạt nâng cấp lớn về thiết kế, camera, hiệu năng và đặc biệt là phần mềm, iPhone 18 không đơn thuần là một bản nâng cấp thường niên mà là bước tiến quan trọng của cả dòng iPhone.

Nếu bạn chưa thực sự cần đổi điện thoại ngay, iPhone 18 chắc chắn là chiếc máy rất đáng để chờ đợi trong năm tới.

