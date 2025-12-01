Những tin đồn đầu tiên đã xuất hiện, hé lộ loạt cải tiến lớn sẽ đến với iPhone vào mùa thu năm 2026. Mọi thông tin đều có thể thay đổi cho đến khi Apple chính thức công bố tại WWDC vào tháng 6, nhưng đây là những gì hiện giới công nghệ đang truyền tai nhau về iOS 27.

iOS 27 hỗ trợ iPhone gập, chuẩn bị cho kỷ nguyên mới. Ảnh: Wccftech

Trọng tâm là hiệu năng, ‘Snow Leopard’ mới của iPhone

Nguồn tin đáng tin cậy nhất đến từ Mark Gurman của Bloomberg, cho biết Apple đang định hướng iOS 27 theo phong cách từng áp dụng với Mac OS X Snow Leopard, phiên bản nổi tiếng vì tối ưu hiệu suất hơn là bổ sung tính năng.

Sau khi Mac OS X Leopard thay đổi toàn diện hệ thống, Snow Leopard dành cả năm để dọn dẹp mã nguồn, sửa lỗi, tinh giản và tối ưu tốc độ. Đó là lý do Snow Leopard trở thành một trong những bản macOS được ưa chuộng nhất.

Theo Macworld, iOS 27 được cho là sẽ đi theo đúng mô hình này: vẫn có tính năng mới, nhưng trọng tâm sẽ là hiệu năng, ổn định và độ tin cậy. Một hệ điều hành nhẹ hơn, mượt hơn, nhiều khả năng sẽ là thông điệp chính trong lần ra mắt này.

Apple Intelligence: ngoại lệ lớn của iOS 27

Dù ưu tiên hiệu suất, iOS 27 vẫn có một trọng tâm khác: trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence.

Apple dự kiến ra mắt Siri thế hệ mới trong iOS 26.4, sử dụng mô hình nền tảng dựa trên Google Gemini, nhưng vận hành trên máy chủ Apple cùng nhiều tinh chỉnh riêng.

Tuy nhiên, đây chỉ là bước mở đầu. Apple muốn xây dựng một hệ sinh thái AI thông minh xuyên suốt mọi thiết bị, từ iPhone, iPad đến Mac.

Hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết về những khả năng AI mới của iOS 27, nhưng theo Gurman, đây sẽ là phiên bản đậm dấu ấn AI nhất từ trước đến nay, với Siri thông minh hơn, nhiều công cụ hỗ trợ ngữ cảnh và khả năng phân tích trên thiết bị.

Hỗ trợ iPhone gập, iOS 27 chuẩn bị cho kỷ nguyên mới

Sau hơn 5 năm đồn đoán, iPhone màn hình gập có thể chính thức trình làng vào năm 2026. Thiết bị này, tạm gọi là iPhone Fold được dự đoán là dòng siêu cao cấp với giá có thể chạm 2.400 USD.

iPhone màn hình gập có thể chính thức trình làng vào năm 2026. Ảnh: PhoneArena

Với thiết kế gập mở từ màn hình ngoài 5,5 inch sang màn hình trong 7,8 inch, iOS 27 cần được tái cấu trúc sâu để hỗ trợ: chuyển đổi linh hoạt giữa hai màn hình; giao diện mới cho các tỷ lệ hiển thị độc đáo; tối ưu đa nhiệm; điều chỉnh toàn bộ ứng dụng hệ thống theo hình dạng thiết bị.

Hiện chưa có rò rỉ cụ thể về cách iOS 27 sẽ xử lý các yếu tố này, nhưng WWDC 2026 sẽ là nơi mọi thứ dần sáng tỏ.

Ngày phát hành: Đúng lịch truyền thống của Apple

Apple gần như chắc chắn sẽ giới thiệu iOS 27 tại WWDC 2026, diễn ra vào tuần đầu hoặc tuần thứ hai của tháng 6.

Bản Beta dành cho lập trình viên vào ngày 1 hoặc 8/6, trong khi bản chính thức sẽ có vào khoảng giữa tháng 9/2026, nhiều khả năng rơi vào thứ Hai, ngày 14/9.

Apple hiếm khi thay đổi lịch phát hành, nên khung thời gian này gần như chắc chắn.

Thiết bị tương thích: iPhone nào không được hỗ trợ?

Dù chưa có danh sách chính thức, dựa vào lịch trình hỗ trợ của Apple, có thể dự đoán khá chính xác.

iOS 26 đã dừng hỗ trợ chip A12, nhưng A13 với 4GB RAM vẫn đủ mạnh cho iOS 27.

Nhiều khả năng danh sách iPhone tương thích sẽ giống iOS 26, bao gồm: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max; iPhone Air; iPhone 16e; iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max; iPhone 15 series; iPhone 14 series; iPhone SE 3; iPhone 13 series; iPhone 12 series; iPhone SE 2; iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max (có thể bị loại)

Trong đó, dòng iPhone 11 là ứng viên dễ bị loại nhất. Nếu điều đó xảy ra, iPhone 11 sẽ có 6 năm cập nhật lớn, tương đương mức hỗ trợ hàng đầu thị trường.

(Theo Macworld, Wccftech)