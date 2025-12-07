Điều này có vẻ khá hiển nhiên, vì iPhone Fold được cho là dựa trên nền tảng của iPhone Air, mẫu máy vốn gây tranh cãi khi chỉ dùng eSIM.

Một concept iPhone gập. Ảnh: AppleInsider

iPhone Air hiện chỉ có bản eSIM, dẫn đến nhiều hạn chế nhất định ở thị trường quốc tế. Thậm chí, việc thiếu SIM vật lý đã khiến Apple phải trì hoãn bán ra model siêu mỏng này tại Trung Quốc đến giữa tháng 10 do vướng quy định quản lý viễn thông.

iPhone Fold có thể gặp rào cản tương tự

Theo chia sẻ trên Weibo của tài khoản Instant Digital, iPhone Fold “nhiều khả năng sẽ không có khe SIM”. Tuy nhiên, thông tin này được cho là mang tính phỏng đoán nhiều hơn là rò rỉ thực tế, theo MacRumors.

Người đăng còn bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ “cải thiện trải nghiệm eSIM càng sớm càng tốt”. Thị trường Trung Quốc từ lâu vẫn chuộng SIM vật lý, nhưng điều đó lại không cản trở thành công ban đầu của iPhone Air.

Dù có nhiều lo ngại rằng thiếu SIM vật lý sẽ khiến iPhone Air khó bán ở Trung Quốc, thực tế lại hoàn toàn trái ngược: mẫu iPhone siêu mỏng này đã cháy hàng chỉ trong vài phút đầu mở đặt trước.

Mặc dù người dùng Trung Quốc vốn quen dùng SIM vật lý, họ có vẻ bị thu hút mạnh hơn bởi thiết kế mới mẻ, siêu mỏng và siêu nhẹ của iPhone Air và điều này có thể lặp lại với iPhone Fold.

Không chỉ Trung Quốc, một số quốc gia khác, người dùng cũng chuộng SIM vật lý do thói quen sử dụng thực thế, dễ dàng chuyển đổi giữa các máy cũ/mới, cảm giác "an toàn" khi có SIM trong tay và tiện lợi khi cần hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp.

Những báo cáo mâu thuẫn về nhu cầu thị trường

Theo PhoneArena, Apple không công bố doanh số cụ thể theo từng mẫu máy, khiến việc đánh giá mức độ thành công của iPhone Air trở nên khó khăn. Một số báo cáo cho rằng doanh số máy không mạnh và Apple phải cắt giảm sản xuất. Tuy nhiên, những tin kiểu này năm nào cũng xuất hiện và thường thiếu bối cảnh toàn diện.

CEO Tim Cook từng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc nhìn vào một phần nhỏ chuỗi cung ứng để suy đoán sức bán của một thiết bị sẽ không bao giờ phản ánh chính xác tình hình. Điều đó giống như bịt mắt mô tả một con voi, sờ vào vòi hay vào chân sẽ cho ra những “kết luận” hoàn toàn khác nhau.

Một báo cáo khác lại khẳng định Apple không hề giảm tốc độ sản xuất iPhone Air. Dẫu vậy, cả hai hướng thông tin đều dựa trên manh mối nhỏ, thiếu cái nhìn toàn cảnh về chuỗi cung ứng và mục tiêu nội bộ của Apple.

Dù thông tin mâu thuẫn, có một điều gần như chắc chắn: iPhone Air không hề thất bại. Việc chỉ dùng eSIM có vẻ không phải là trở ngại lớn đối với người mua, ngay cả tại thị trường vốn rất ngại thay đổi như Trung Quốc.

Với iPhone Fold, khả năng máy chỉ hỗ trợ eSIM cũng không được xem là yếu tố quyết định sự thành bại. Công nghệ gập mới, thiết kế khác biệt và trải nghiệm “lai” giữa iPhone và iPad mới là điểm người dùng sẽ tập trung đánh giá.

iPhone Fold: Sản phẩm cao cấp, giá cao

iPhone Fold được dự đoán sẽ là sản phẩm đắt đỏ, có biên lợi nhuận thấp và sản lượng thấp – một mô hình khá hiếm trong danh mục sản phẩm của Apple. Mac Pro là ví dụ hiếm hoi cho kiểu sản phẩm như vậy.

Trong khi đó, iPhone Air được xem là một thiết bị “thỏa hiệp” trong thiết kế lẫn tính năng để đạt được độ mỏng siêu ấn tượng – điều khiến sản phẩm gây tranh cãi.

iPhone gập sẽ còn thỏa hiệp nhiều hơn: cấu hình yếu hơn iPhone Pro, giá cao hơn và khi mở ra chỉ đạt trải nghiệm tương đương iPad mini chứ không phải iPad Pro.

Dù còn quá sớm để dự đoán tương lai iPhone Fold hoặc sức bán thực sự của iPhone Air, có một điều không thay đổi: ngay cả những dòng sản phẩm có doanh số thấp nhất của Apple cũng khiến các hãng smartphone khác phải ghen tị.

iPhone gập dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2026 và dù có eSIM hay không, đây chắc chắn sẽ là một trong những sản phẩm được chú ý nhất của Apple trong thập kỷ tới.

(Tổng hợp)