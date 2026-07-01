Theo các chuyên gia về lái xe phòng vệ (Defensive Driving), phần lớn tai nạn giao thông không đến từ việc thiếu kỹ năng điều khiển mà xuất phát từ việc người lái thiếu những phản xạ an toàn. Dưới đây là 10 phản xạ đơn giản nhưng nên trở thành thói quen của mọi tài xế để giảm thiểu nguy cơ va chạm trên mọi hành trình.

1. Rẽ trái nhìn phải, rẽ phải nhìn gương và điểm mù

Khi rẽ trái, tài xế không nên chỉ tập trung quan sát bên trái mà cần liếc sang bên phải để phát hiện xe máy hoặc người đi bộ bất ngờ băng qua đường.

Ngược lại, khi rẽ phải, ngoài việc quan sát gương chiếu hậu, người lái cần kiểm tra điểm mù bên phải nhằm tránh va chạm với xe máy, xe đạp hoặc người đi bộ di chuyển sát thân xe.

Rẽ trái nhìn phải, rẽ phải nhìn gương và điểm mù. Ảnh: iCar.

2. Quan sát quanh cột A trước khi đánh lái

Cột A là một trong những "điểm mù" lớn nhất trên ô tô, có thể che khuất người đi bộ, xe máy hoặc phương tiện nhỏ khi vào cua.

Trước khi rẽ, tài xế nên nghiêng nhẹ người để mở rộng tầm nhìn quanh cột A, tránh trường hợp phương tiện hoặc người đi bộ bị khuất khỏi góc quan sát.

3. Bật xi-nhan trước khi chuyển làn

Nhiều người có thói quen đánh lái rồi mới bật đèn báo rẽ. Đây là lỗi có thể khiến phương tiện phía sau không kịp phản ứng.

Thay vào đó, hãy bật xi-nhan trước khoảng 3 giây để báo hiệu rõ ý định chuyển hướng, tạo thời gian cho các xe xung quanh điều chỉnh tốc độ hoặc khoảng cách.

Ảnh: Zutobi

4. Luôn kiểm tra điểm mù khi chuyển làn

Gương chiếu hậu không thể bao quát toàn bộ khu vực hai bên thân xe.

Sau khi bật xi-nhan, tài xế nên ngoái đầu kiểm tra nhanh điểm mù trước khi đánh lái. Chỉ một cái liếc mắt đúng lúc cũng có thể giúp tránh được một vụ va chạm.

Ảnh: Rac.co.uk

5. Quan sát gương trước khi phanh

Trước khi giảm tốc hoặc phanh, hãy nhìn nhanh vào gương chiếu hậu trong xe để biết khoảng cách với xe phía sau.

Nếu phương tiện phía sau đang bám quá sát, nên giảm tốc từ từ nếu điều kiện cho phép thay vì đạp phanh gấp, qua đó hạn chế nguy cơ bị tông từ phía sau.

Hãy nhìn nhanh vào gương chiếu hậu trong xe để biết khoảng cách với xe phía sau. Ảnh: Zutobi

6. Bật đèn cảnh báo khi buộc phải giảm tốc đột ngột

Trên đường cao tốc hoặc trong điều kiện mưa lớn, sương mù khiến tầm nhìn hạn chế, nếu phải giảm tốc mạnh hoặc xe gặp sự cố, tài xế nên bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

Đây là tín hiệu giúp các phương tiện phía sau nhận biết tình huống từ xa để chủ động giảm tốc, hạn chế va chạm liên hoàn.

7. Chủ động sử dụng còi ở đoạn đường khuất tầm nhìn

Khi đi qua khúc cua gấp, đường đèo hoặc khu vực có sương mù dày đặc, việc sử dụng còi đúng lúc sẽ giúp các phương tiện khác xác định vị trí của nhau.

Kết hợp với việc giảm tốc và giữ đúng phần đường sẽ giúp hạn chế nguy cơ va chạm đối đầu.

8. Không đạp ga thì đặt chân sẵn trên bàn đạp phanh

Đây là phản xạ được nhiều chuyên gia lái xe phòng vệ khuyến nghị.

Trong khu vực đông dân cư hoặc khi dự đoán có thể xuất hiện tình huống bất ngờ, việc đặt chân sẵn trên bàn đạp phanh sẽ rút ngắn thời gian phản ứng khi cần dừng xe khẩn cấp.

9. Khi lùi xe, luôn trong tư thế sẵn sàng phanh

Lùi xe là một trong những thao tác dễ xảy ra va chạm do tầm nhìn hạn chế.

Người lái nên lùi thật chậm, giữ chân sẵn trên bàn đạp phanh và quan sát liên tục bằng gương, camera cũng như ngoái đầu kiểm tra phía sau. Đặc biệt, không nên chủ quan bởi trẻ em hoặc người đi bộ có thể xuất hiện bất ngờ.

Ảnh: iCar

10. Quan sát đèn tín hiệu từ xa và kiểm tra phía sau trước khi mở cửa

Khi đến gần giao lộ, tài xế nên quan sát đèn tín hiệu từ xa để chủ động điều chỉnh tốc độ, tránh tăng tốc nhằm vượt đèn vàng. Đồng thời, khi đèn vừa chuyển xanh cũng không nên lập tức nhấn ga mà cần quan sát các hướng giao cắt trước khi di chuyển.

Bên cạnh đó, sau khi đỗ xe, hãy tạo thói quen kiểm tra gương chiếu hậu và ngoái đầu quan sát phía sau trước khi mở cửa. Các chuyên gia còn khuyến nghị sử dụng tay phía xa cánh cửa để mở cửa xe. Cách mở này buộc cơ thể xoay người, giúp mở rộng góc quan sát và giảm nguy cơ va chạm với xe máy, xe đạp đang đi tới.

Theo các chuyên gia, những kỹ năng trên chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được lặp đi lặp lại và trở thành phản xạ tự nhiên. Một tài xế an toàn không phải là người xử lý tình huống xuất sắc nhất, mà là người luôn hình thành được những thói quen đúng trước khi nguy hiểm xảy ra. Chính những phản xạ tưởng chừng rất nhỏ này lại có thể quyết định sự an toàn của mỗi chuyến đi.

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