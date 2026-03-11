

Ông Đỗ Duy A. là viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập cho biết, đã công tác được 5 năm 6 tháng kể từ khi có quyết định tuyển dụng. Ông A. băn khoăn, liệu trường hợp của mình có đủ điều kiện để được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Nghị định 170/2025 hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 170/2025, các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này nếu có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có thể được xem xét tiếp nhận vào làm công chức.

Thời gian công tác để tính điều kiện phải không bao gồm thời gian tập sự, thử việc. Trường hợp thời gian công tác không liên tục nhưng chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được phép cộng dồn. Ngoài ra, thời gian công tác trước đó ở các vị trí công việc thuộc các nhóm quy định trong nghị định cũng được tính.

Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, người được xem xét tiếp nhận phải làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Theo đó, đối với vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên, người được tiếp nhận phải có trình độ đại học và có đủ 5 năm công tác trở lên, đồng thời công việc đang đảm nhiệm phải phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận.

Trường hợp cụ thể của ông A., Bộ Nội vụ đề nghị liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn và xem xét thực hiện theo đúng quy định hiện hành.