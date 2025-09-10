Tại sự kiện “Awe Dropping”, Apple giới thiệu iPhone Air, chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay với độ dày chỉ 5,6mm.

iPhone Air. Ảnh: Apple

Thay vì tập trung giải thích lợi ích thực sự của thiết kế siêu mỏng này, Apple lại dành phần lớn thời gian để trấn an rằng những nhược điểm hiển nhiên sẽ không ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng.

Đây là quyết định gây tranh cãi. Việc làm cho iPhone mỏng hơn đồng nghĩa với việc người dùng phải hy sinh ba yếu tố quan trọng, đổi lại chỉ là một bước tiến mang tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, Apple cũng đã chuẩn bị “thuốc giải” cho 3 vấn đề do chính Táo khuyết tạo ra.

Vấn đề 1: Độ bền

Điều đầu tiên nhiều người nhớ lại là “Bendgate” năm 2014, khi iPhone 6 Plus dày 7,1mm dễ bị cong khi bỏ túi. Với độ mỏng kỷ lục 5,6mm, iPhone Air càng khiến dư luận lo ngại.

Video giới thiệu iPhone Air của Apple.

Apple đã nhanh chóng đáp trả. iPhone Air sở hữu khung titan cấp không gian với khả năng chống cong vượt qua “tiêu chuẩn khắt khe nhất của Apple”. Mặt trước được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, trong khi mặt sau dùng Ceramic Shield thế hệ đầu.

Apple khẳng định khả năng chống xước gấp 3 lần và chống nứt gấp 4 lần so với thế hệ trước, biến iPhone Air thành chiếc iPhone bền bỉ nhất từ trước đến nay. Và rõ ràng, nó sẽ cần phải bền như vậy.

Vấn đề 2: Thời lượng pin

Mỏng hơn 28% đồng nghĩa với pin nhỏ hơn. Đây vốn là nỗi lo lớn nhất của người dùng.

Apple giải thích rằng nhờ tối ưu phần mềm và kiến trúc bên trong đặc biệt – trong đó loa và chip xử lý được “gom” vào mô-đun camera sau, hãng đã tiết kiệm thêm không gian cho pin.

Trải nghiệm iPhone Air sau sự kiện ra mắt iPhone 17 của Apple. Ảnh: Tomsguide

Nhưng giải pháp cốt lõi nằm ở việc giảm tiêu thụ năng lượng. iPhone Air trang bị bộ ba chip mới: A19 Pro với 4 nhân tiết kiệm điện; C1X modem 5G, tiêu thụ ít hơn 30% so với đời trước; N1 chip không dây, tối ưu kết nối.

Apple khẳng định đây là “chiếc iPhone tiết kiệm năng lượng nhất từ trước đến nay”.

Thêm vào đó, iOS 26 mang đến Adaptive Power Mode, tính năng học thói quen sử dụng để tự động tiết kiệm pin khi cần.

Kết quả là iPhone Air đạt 27 giờ phát video, kém iPhone 17 (30 giờ), 17 Pro (33 giờ), 17 Pro Max (39 giờ), nhưng vượt iPhone 16 (22 giờ) và ngang bằng iPhone 16 Pro/16 Plus.

Dĩ nhiên, nếu vẫn chưa đủ, người dùng có thể mua phụ kiện MagSafe Battery giá 99 USD – đáng chú ý là chỉ tương thích với iPhone Air.

Vấn đề 3: Camera

Cú sốc lớn nhất nằm ở hệ thống camera sau. iPhone Air chỉ có một ống kính duy nhất, điều hiếm thấy kể từ khi Apple chuyển sang camera kép trên iPhone XS (2018) và camera ba trên iPhone 11 Pro (2019).

Trong bối cảnh iPhone đã thay thế máy ảnh số truyền thống, việc cắt giảm này là một bước lùi khó chấp nhận.

Apple lập tức “xoay ngôn từ”. Thay vì gọi đây là camera đơn, hãng quảng bá “hệ thống 2-trong-1” gồm camera chính 48MP Fusion và telephoto 12MP 2x.

Đây thực chất chỉ là chiêu marketing tương tự iPhone 16e – vốn cũng chỉ có một ống kính nhưng được quảng cáo là camera kép.

Thực tế, chế độ “telephoto 12MP” chỉ là crop từ cảm biến 48MP, chứ không phải ống kính riêng.

Vì vậy, iPhone Air vẫn chỉ có khả năng zoom 2x, trong khi iPhone 16 – dù rẻ hơn – vẫn sở hữu ống kính góc siêu rộng, cho phép chụp 0,5x.

Ngoài ra, iPhone Air không có chế độ macro hay spatial photography, vốn có trên iPhone 16.

Nói cách khác, khả năng chụp ảnh của iPhone Air rõ ràng bị cắt giảm. Tuy nhiên, chất lượng ảnh của iPhone vốn đã vượt nhu cầu phổ thông từ lâu. Ngay cả iPhone 16e – vốn yếu hơn – vẫn cho ra ảnh đủ tốt trong hầu hết tình huống.

Điểm sáng nằm ở camera trước. iPhone Air nâng cấp camera selfie 18MP (so với 12MP trên dòng iPhone 16), hỗ trợ Center Stage như iPad, cho phép tự động căn khung khi phát hiện khuôn mặt.

Nhờ cảm biến vuông lớn hơn, người dùng có thể chụp selfie dọc rồi máy sẽ tự căn thành ngang nếu cần. Camera trước cũng hỗ trợ quay video 4K HDR siêu ổn định.

Apple cần mạo hiểm

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng iPhone Air lại chính là kiểu sản phẩm “mạo hiểm” mà Apple cần. Trong nhiều năm, Apple thường bị chê bảo thủ, chỉ nâng cấp nhỏ giọt qua từng thế hệ.

Với iPhone Air, hãng chấp nhận hy sinh một số điểm để mang đến thứ hoàn toàn mới – và điều đó đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, thật thú vị khi yếu tố “mỏng kỷ lục” của iPhone Air lại không được Apple giải thích thuyết phục.

Ngoài vài câu mang tính thơ mộng kiểu “cảm giác như đang cầm tương lai trong tay”, Apple gần như không nói lý do vì sao chúng ta cần một chiếc điện thoại 5,6mm, trong khi hơn 10 năm qua, độ dày 7mm trở lên vẫn hoàn toàn chấp nhận được.

Liệu có ai đó vì túi quần jeans quá chật mà không nhét vừa iPhone 16? Liệu iPhone 16e có quá nặng? Chúng ta thực sự cần một chiếc iPhone mỏng hơn sao? Đây chính là điểm Apple chưa thuyết phục được người dùng.

Dù vậy, khó phủ nhận iPhone Air rất đẹp. Lớp hoàn thiện gương bóng, màu sắc tinh tế (dù chưa táo bạo như màu “sage” của iPhone 17), cùng màn hình 6,5 inch lớn hơn iPhone 16 (6,1 inch) giúp máy nổi bật.

Công nghệ ProMotion và màn hình luôn bật vốn chỉ có trên dòng Pro, nay cũng được đưa xuống. Chip A19 Pro có thể dư thừa với ứng dụng hiện nay, nhưng lại giúp thiết bị bền bỉ hơn trong tương lai.

iPhone Air là sản phẩm gây tranh cãi nhưng đáng trải nghiệm. Hiện tại, khó có lý do hợp lý để làm điện thoại mỏng 5,6mm. Nhưng lịch sử công nghệ cho thấy: một khi người dùng quen với chuẩn mới, rất khó quay lại.

Biết đâu đến khi iPhone 18 ra mắt, người dùng sẽ thấy mọi thiết bị dày hơn iPhone Air đều trở nên… lỗi thời.

(Theo Macworld, 9to5mac)