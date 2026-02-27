Ngày 27/2, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công một ca can thiệp tái thông mạch não cấp cứu trong 115 phút, cứu sống và mở ra cơ hội phục hồi kỳ diệu cho người đàn ông 72 tuổi bị đột quỵ não cấp.

Khoảng 21h ngày 25/2, Khoa Cấp cứu và Chống độc tiếp nhận bệnh nhân trên trong tình trạng hôn mê. Các biểu hiện lâm sàng điển hình như liệt dây VII trung ương bên phải, liệt nửa người phải, thất ngôn hỗn hợp.

Bệnh nhân có tiền sử tim mạch phức tạp, từng đặt 3 stent mạch vành tại bệnh viện cách đây 2 năm. Các triệu chứng đột quỵ chỉ khởi phát khoảng 1 giờ trước khi nhập viện đúng vào “giờ vàng” quyết định khả năng cứu sống nhu mô não.

Nhận định đây là ca đột quỵ não cấp nguy kịch, kíp trực lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ toàn diện. Sau 10 phút nhập viện, bệnh nhân chụp xong CT sọ não. Kết quả không ghi nhận xuất huyết nội sọ, điểm ASPECTS đạt 10/10. Sau 15 phút, bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết (Alteplase) ngay tại phòng chụp CT nhằm tận dụng tối đa thời gian.

Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán, kíp can thiệp mạch máu não thuộc Khoa Tim mạch được huy động khẩn cấp. Chỉ 20 phút sau, ê-kíp đã sẵn sàng tại phòng DSA để tiến hành thủ thuật.

Bệnh nhân được can thiệp hút huyết khối cơ học. Kết quả, dòng chảy động mạch não giữa được tái thông hoàn toàn. Tổng thời gian từ lúc nhập viện đến khi tái thông thành công là 115 phút.

Nhờ chẩn đoán chính xác và xử trí kịp thời, bệnh nhân tỉnh dần, được rút ống nội khí quản, tự thở tốt. Một ngày sau, ông tỉnh táo, vận động cải thiện đáng kể, không còn liệt hô hấp.

Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện người thân có các dấu hiệu méo miệng, yếu tay chân, nói khó hãy đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp đột quỵ; tuyệt đối không chờ đợi, không tự ý dùng thuốc dân gian.

