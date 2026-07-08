Thông tư 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiều thay đổi đối với nội dung sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX), trong đó các quy định về lý thuyết và thực hành trên đường sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/3/2027.

Tăng mạnh số câu hỏi lý thuyết

Theo quy định mới được nêu tại khoản 4, Điều 4 Thông tư 108, bài thi lý thuyết của tất cả các hạng GPLX đều được tăng số lượng câu hỏi và thời gian làm bài.

Cụ thể, đối với hạng GPLX mô tô A1 và A, Phụ lục I Thông tư 108 quy định bài sát hạch lý thuyết có 40 câu hỏi, thời gian làm bài 27 phút; mỗi câu hỏi được tính 1 điểm. Thí sinh đạt yêu cầu khi đạt từ 36/40 điểm trở lên. So với trước đây là 25 câu và thời gian làm bài 19 phút, quy định mới đã tăng đáng kể về số câu hỏi và thời gian làm bài thi lý thuyết.

Đối với ô tô, mức tăng còn lớn hơn. Cụ thể, hạng B sẽ thi 50 câu trong 33 phút, thay vì 30 câu trong 20 phút như hiện nay. Học viên cần đạt điểm tối thiểu là 45/50. Các hạng C1, C, D1, D2 và D cũng đồng loạt tăng số lượng câu hỏi, lần lượt lên 60, 70 và 80 câu, đồng thời kéo dài thời gian làm bài và nâng mức điểm đạt tương ứng.

Việc tăng số lượng câu hỏi buộc người học lái xe phải ôn tập đầy đủ kiến thức pháp luật giao thông, thay vì học theo dạng ghi nhớ một số câu hỏi trọng tâm mà không hiểu bản chất.

Việc học và thi sát hạch để cấp GPLX có nhiều thay đổi từ nay đến năm 2027. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Học viên phải vượt qua 12 bài sát hạch trên đường thực tế

Điểm mới đáng chú ý nhất của Thông tư 108 là phần sát hạch lái xe trên đường đối với các hạng B, C1, C, D1, D2 và D. Theo đó, từ ngày 1/3/2027, bài thi sẽ được tổ chức trên tuyến đường thực tế có chiều dài tối thiểu 5km, do Phòng CSGT lựa chọn và báo cáo Cục CSGT.

Đoạn đường sát hạch phải có mật độ giao thông vừa phải, đồng thời bảo đảm xuất hiện các tình huống giao thông phổ biến như ngã ba, ngã tư, đường ưu tiên, vòng xuyến, đèn tín hiệu và vạch qua đường dành cho người đi bộ.

Trên quãng đường này, thí sinh sẽ phải hoàn thành 12 bài sát hạch, gồm: Kiểm tra an toàn xe và xuất phát; Tăng tốc vượt xe; Tăng tốc, chuyển làn; Rẽ trái; Rẽ phải; Quay đầu xe; Tránh xe đi ngược chiều; Nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật; Dừng xe khi gặp tình huống nguy hiểm; Xử lý khi từ đường nhánh nhập vào đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; Chấp hành tín hiệu đèn giao thông; Mở cửa xe và kết thúc bài sát hạch.

So với trước đây, nội dung thi mới được cho là bám sát điều kiện giao thông thực tế hơn, qua đó đánh giá toàn diện khả năng quan sát, xử lý tình huống và kỹ năng điều khiển phương tiện của người học.

(Tổng hợp)

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