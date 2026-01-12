Chiều nay, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí cao, khẳng định Thượng tướng Lê Đức Thái có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Ông có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, thẳng thắn, khách quan, công tâm, có tinh thần cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý.

Thượng tướng Lê Đức Thái cũng phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; luôn giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; kiên quyết với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo xử lý nghiêm đối với những việc làm sai trái, tiêu cực.

Trên cương vị Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), ông Lê Đức Thái cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách, giải quyết xử lý hiệu quả các vấn đề về biên giới và lãnh thổ, không để bị động, bất ngờ. Ông cùng lãnh đạo BĐBP đã tổ chức chỉ huy, chỉ đạo toàn diện công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP vững mạnh; phòng, chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới...

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lê Đức Thái chủ động bám nắm tình hình, nhiệm vụ, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Lê Đức Thái tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Cũng trong hôm nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa và trách nhiệm rất quan trọng. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Công tác đại biểu trong việc xây dựng và chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Thắng nêu rõ việc lựa chọn những nhân sự am hiểu sâu sắc về pháp luật, có khả năng tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Quốc hội là vô cùng quan trọng. Đây chính là yếu tố trọng tâm để góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ông đề nghị cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm, cho ý kiến đối với 3 cán bộ được giới thiệu ứng cử gồm: ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó giám đốc thường trực Học viện; ông Trương Hồ Hải - Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; ông Hoàng Văn Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Tại hội nghị, quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện một cách chặt chẽ, khách quan, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật, cũng như hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Với tinh thần công tâm và khách quan, các cử tri đã thể hiện sự nhất trí cao đối với 3 cán bộ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đồng thời đóng góp những ý kiến đánh giá sâu sắc về quá trình công tác và thực tiễn làm việc của từng cán bộ. 100% cử tri có mặt tán thành việc giới thiệu 3 cán bộ là ông Đoàn Minh Huấn, ông Trương Hồ Hải và ông Hoàng Văn Nghĩa ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.