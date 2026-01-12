Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Cử tri nghe giới thiệu danh sách của người ứng cử gồm: ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: PV

Các cử tri đánh giá trên cương vị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Trịnh Văn Quyết đã đề cao trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược theo các nhiệm vụ được Trung ương giao. Dưới sự điều hành của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và tập thể lãnh đạo ban, các nhiệm vụ được triển khai chủ động, kịp thời, bảo đảm nguyên tắc hài hòa, giữ vững sự đoàn kết.

Các cử tri thống nhất đánh giá ông Dương Minh Tuấn có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn, thể hiện qua quá trình công tác từ địa phương và nay là tại Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trịnh Văn Quyết tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16; ông Dương Minh Tuấn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16.