Trong danh sách Malaysia sang Việt Nam, 13/28 cầu thủ trong đội hình của đội bóng này là các cầu thủ mang dòng máu đa quốc gia, với những cái tên đáng chú ý như Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert, Nooa Laine, Ezequiel Aguero hay Paulo Josue.

Bên cạnh đó, đội hình Malaysia cũng có sự hiện diện của một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó nổi bật là trung vệ Dion Cools (CLB Cerezo Osaka, Nhật Bản), Daniel Ting (CLB Ratchaburi, Thái Lan) và tiền vệ Endrick – cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

Malaysia vẫn sẽ dùng nhiều cầu thủ nhập tịch tái đấu tuyển Việt Nam. Ảnh: FAM

Malaysia cũng bổ sung thêm một số nhân tố mới như Muhammad Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari. Hai sự vắng mặt đáng chú ý của Malaysia là tiền đạo Bergson da Silva và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco.

Gọi tới 13 cầu thủ nhập tịch, nhưng chất lượng những gương mặt này thế nào là điều mà dư luận đang quan tâm. Trên thực tế, những người được đánh giá cao nhất của Malaysia đã bị cấm thi đấu sau vụ làm giả hồ sơ, vì thế sức mạnh của "Bầy hổ" giảm đi đáng kể so với trận lượt đi.

Đó là chưa kể Malaysia vắng 2 cầu thủ nhập tịch Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco do chưa đủ điều kiện thi đấu. Bergson Da Silva khiến CĐV Malaysia tiếc nuối nhất, khi tiền đạo này đang có phong độ ấn tượng với thành tích ghi 19 bàn sau 24 trận từ đầu mùa 2025/26.

Malaysia đã hết cơ hội đi tiếp. Ảnh: FAM

Trong số 13 cầu thủ nhập tịch sang Việt Nam, Dion Cools được đánh giá là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền vệ đang khoác áo CLB Cerezo Osaka từng đá chính ở trận lượt đi và ghi bàn giúp Malaysia ấn định chiến thắng 4-0. Sau Cools là Endrick, tiền vệ đang khoác áo CLB Công an TPHCM, là người hiểu rõ nhất về tuyển Việt Nam.

Nhìn chung cầu thủ nhập tịch của Malaysia dù có số lượng đông nhưng không quá đáng ngại trong đợt tập trung này. Chính HLV Peter Cklamovski cũng phải hy vọng rằng các học trò của mình sẽ chiến đấu vì danh dự, khi hết cơ hội đi tiếp. Còn cầu thủ nhập tịch Nooa Laine nhấn mạnh đây là trận đấu lớn và rất khó khăn.

Về phía tuyển Việt Nam, một mặt nghiên cứu kỹ đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang Sik có sự chuản bị tốt nhất. Đặc biệt trong đợt tập trung lần này, ông Kim có lực lượng hùng hậu, với những cầu thủ đang đạt phong độ, khát khao thể hiện. So với Malaysia, cầu thủ nhập tịch của Việt Nam là Hoàng Hên và Xuân Son được đánh giá "xịn" hơn rất nhiều.