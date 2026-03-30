Trận đấu dễ mà khó

Trên lý thuyết, đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam nắm trong tay nhiều lợi thế để hướng tới chiến thắng trước Malaysia. Đội bóng áo đỏ được chơi sân nhà, tinh thần đang lên rất cao sau khi Malaysia nhận án phạt và mất vé Asian Cup 2027 vào tay thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam dẫu không quá dài, nhưng lại có một điểm cộng lớn: sự ổn định về lực lượng. Hầu hết các cầu thủ đã gắn bó với nhau lâu, hiểu rõ cách vận hành chiến thuật cũng như thói quen thi đấu của đồng đội. Chính điều đó giúp BHL giảm bớt những lo lắng về khả năng kết nối, trong bối cảnh quỹ thời gian tập trung hạn chế.

HLV Kim Sang Sik sẽ có những thay đổi

Tuy nhiên, gọi đây là một trận đấu “dễ” có lẽ là nhận định vội vàng. Sau những ồn ào ngoài chuyên môn, Malaysia chắc chắn muốn chứng minh giá trị trên sân cỏ và bước vào cuộc đối đầu này với một mục tiêu rất rõ ràng: chiến thắng để gỡ gạc danh dự.

Vì thế, tuyển Việt Nam dù có lợi thế vẫn phải bước vào trận đấu với sự tập trung cao độ. Một chút chủ quan cũng có thể khiến các học trò của HLV Kim Sang Sik phải trả giá, nhất là khi đối thủ đang ở thế “không còn gì để mất”. Đây chính là lý do khiến trận đấu tưởng chừng dễ dàng lại tiềm ẩn không ít khó khăn.

Thay đổi gì để chiến thắng

Để đảm bảo mục tiêu giành trọn 3 điểm, HLV Kim Sang Sik sẽ có những điều chỉnh đáng kể cả về nhân sự lẫn chiến thuật. Trước hết, ở khía cạnh con người, một số vị trí có thể được làm mới nhằm tạo ra sự cân bằng và đột biến. Những cái tên như Nguyễn Filip, Cao Quang Vinh, Thành Long hay Xuân Son nhiều khả năng được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu.

Để giúp tuyển Việt Nam chiến thắng Malaysia

Bên cạnh đó, thay đổi đáng chú ý nằm ở hệ thống chiến thuật. Sau khi sử dụng sơ đồ 3-4-3 ở trận gặp Bangladesh, tuyển Việt Nam có thể chuyển sang 3-5-2 để gia tăng sự chắc chắn ở tuyến giữa cũng như tận dụng khả năng phối hợp của các tiền vệ. Sơ đồ này không chỉ giúp kiểm soát thế trận tốt hơn mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ tấn công hoạt động linh hoạt hơn.

Điểm nhấn lớn nhất trong những điều chỉnh này có lẽ nằm ở vai trò của Xuân Son. Thay vì cố định ở vị trí trung phong cắm, tiền đạo Nam Định có thể được kéo lùi xuống, tham gia nhiều hơn vào khâu kết nối lối chơi. Khi đó, Hoàng Hên sẽ là người đá cao nhất, đóng vai trò như một “mũi nhọn” thực thụ, trong khi Xuân Son trở thành cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công.

Sự linh hoạt này có thể hoán đổi liên tục trong trận đấu: lúc Hoàng Hên lùi xuống kiến tạo, Xuân Son dâng cao dứt điểm, và ngược lại. Sở dĩ chọn chân sút từng giành danh hiệu vua phá lưới ASEAN Cup 2024 là vì hiện tại phù hợp với vai trò này hơn thay vì quá áp lực chuyện ghi bàn.

Với những thay đổi từ HLV Kim Sang Sik, cơ hội để tuyển Việt Nam “xát muối” vào nỗi đau của Malaysia thêm lớn, dù sẽ không dễ dàng.