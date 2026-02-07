Ngày 1/12/2025, lần đầu tiên Samsung bổ nhiệm người Việt - ông Nguyễn Hoàng Giang vào Ban lãnh đạo cấp cao, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Từ một kỹ sư quản lý sản xuất tại nhà máy mới vận hành, hành trình 15 năm của ông Giang là câu chuyện điển hình về năng lực, bản lĩnh và sự trưởng thành của đội ngũ lãnh đạo công nghệ người Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ quản lý sản xuất đến lãnh đạo cấp cao

Trước khi gia nhập Samsung, ông Nguyễn Hoàng Giang có 6 năm làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất máy in. Đây là giai đoạn giúp ông tích lũy nền tảng quan trọng về kỷ luật công nghiệp, tiêu chuẩn quy trình và tư duy quản trị sản xuất theo chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: Danh Trọng

Năm 2010, khi làn sóng smartphone bùng nổ trên toàn cầu, ông Giang nhận thấy Samsung đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành tập đoàn dẫn dắt xu thế công nghệ di động. Với mong muốn được làm việc trong môi trường công nghệ cao, tiêu chuẩn toàn cầu, tháng 6/2010, ông quyết định gia nhập Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

Giai đoạn 2010-2014, ông Giang công tác tại bộ phận MAIN, bộ phận lắp ráp và hoàn thiện smartphone tại nhà máy Samsung Bắc Ninh. Đây được coi là “trái tim” của nhà máy, nơi quyết định trực tiếp chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng toàn cầu.

Thách thức lớn nhất khi đó không chỉ nằm ở quy mô sản xuất lớn và yêu cầu kỹ thuật cao, mà còn ở việc xây dựng tư duy làm việc công nghiệp cho đội ngũ lao động trẻ. Bởi theo ông, con người là yếu tố cốt lõi. Muốn nhà máy vận hành ổn định thì trước hết phải thay đổi tư duy của nhân viên. Và với kinh nghiệm, nhiệt huyết ông đã thổi luồng gió mới tới các kỹ sư trẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Giang (bên trái) luôn tìm tòi cải tiến dây chuyền sản xuất. Ảnh: Danh Trọng

Bước ngoặt quan trọng đến vào năm 2014, khi Samsung chuyển đổi từ vỏ nhựa sang vỏ kim loại cho smartphone. Ông Giang được lựa chọn tham gia dự án setup bộ phận CNC tại nhà máy Samsung Thái Nguyên (SEVT), một lĩnh vực hoàn toàn mới, đòi hỏi hàm lượng công nghệ, máy móc và quản trị kỹ thuật cao hơn rất nhiều so với lắp ráp.

Từ đội ngũ ban đầu chỉ khoảng 35 kỹ sư trẻ, ông cùng các cộng sự xây dựng bộ phận CNC từ con số 0, đưa dây chuyền vào vận hành sau khoảng 5 tháng. Đến nay, CNC đã trở thành bộ phận có quy mô nhân lực lớn nhất nhà máy SEVT, chiếm khoảng 1/3 tổng số lao động, đóng vai trò then chốt trong việc nâng tỷ lệ sản xuất linh kiện ngay tại Việt Nam.

Ngày 1/12/2025, Samsung Việt Nam chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào Ban lãnh đạo cấp cao, giữ chức Phó Tổng Giám đốc SEVT. Đây được đánh giá là dấu mốc đặc biệt, không chỉ đối với cá nhân ông Giang mà còn đối với đội ngũ nhân sự người Việt tại các tập đoàn công nghệ đa quốc gia.

Lấy người vận hành làm trung tâm của cải tiến

Theo ông Giang, triết lý xuyên suốt trong mọi cải tiến sản xuất bắt đầu từ những khó khăn thực tế của người lao động. “Không cần những ý tưởng quá lớn hay phức tạp. Giải quyết được các nút thắt trong vận hành thì tốc độ và chất lượng sẽ tự nhiên được nâng lên", ông nói.

Tại bộ phận MAIN, từ thực tế việc kiểm tra lỗi bằng mắt thường gây áp lực lớn cho công nhân, ông cùng các kỹ sư Việt Nam và Hàn Quốc đã đề xuất ứng dụng hệ thống camera kiểm tra tự động, giúp giảm tải cho người lao động và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Samsung.

Sang bộ phận CNC, các bài toán kỹ thuật trở nên phức tạp hơn. Một trong những cải tiến tiêu biểu là tự động hóa quá trình thay tool gia công, vốn trước đây phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, dễ phát sinh sai số. Việc ứng dụng thiết bị thay tool tự động đã giúp nâng cao độ chính xác, ổn định chất lượng và giảm phụ thuộc vào tay nghề cá nhân.

Ông Nguyễn Hoàng Giang cùng các cộng sự. Ảnh: Danh Trọng

Ngoài ra, việc vận chuyển vật liệu trong dây chuyền cũng được cải tiến bằng hệ thống xe tự hành (AGV), thay thế hoàn toàn việc kéo tay thủ công, vừa giảm sức lao động vừa tăng tốc độ dòng chảy sản xuất.

Dấu ấn lớn khác là hệ thống kho thông minh, kết hợp xe tự hành, băng chuyền và robot xếp dỡ. Toàn bộ quá trình lưu kho, cấp phát linh kiện được tự động hóa, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhầm lẫn. Hệ thống này không chỉ vận hành hiệu quả tại Việt Nam mà còn được Samsung nhân rộng sang pháp nhân tại Brazil.

“Tự động hóa không chỉ để tăng năng suất, mà quan trọng hơn là loại bỏ rủi ro từ thao tác thủ công, đảm bảo chất lượng đồng nhất ở quy mô toàn cầu", ông Giang nhấn mạnh.

Dẫn dắt hệ sinh thái nhà máy thông minh “do người Việt làm chủ”

Từ năm 2026, trên cương vị lãnh đạo phụ trách Smart Factory Group, ông Nguyễn Hoàng Giang đặt mục tiêu xây dựng các giải pháp nhà máy thông minh xuất phát từ thực tiễn sản xuất tại Việt Nam, thay vì sao chép mô hình có sẵn từ nước ngoài.

Theo ông, mỗi nhà máy có đặc thù riêng về con người, quy trình và sản phẩm, do đó giải pháp tự động hóa phải được thiết kế “đo ni đóng giày”. Với kinh nghiệm 15 năm trực tiếp gắn bó với sản xuất, ông đóng vai trò cầu nối giữa ý tưởng kỹ thuật và thực tế vận hành.

Ông Giang thảo luận cùng các đồng nghiệp. Ảnh: Danh Trọng

Mục tiêu tiếp theo của Smart Factory là xây dựng hệ thống giám sát tập trung (Monitoring System), cho phép theo dõi, đánh giá hiệu quả vận hành của toàn bộ thiết bị, không chỉ trong nội bộ Samsung Việt Nam mà còn mở rộng sang các pháp nhân toàn cầu và hệ thống nhà cung cấp.

Với ông Nguyễn Hoàng Giang, dấu mốc Phó Tổng Giám đốc SEVT không phải là đích đến, mà là một chặng mới trong hành trình đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

Ông cho rằng, nếu đủ kiên trì và không ngừng học hỏi, người Việt hoàn toàn có thể đứng ở những vị trí cao nhất trong các tập đoàn toàn cầu.