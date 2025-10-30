Tại báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III của Bộ Xây dựng, giá giao dịch bất động sản, nhà ở trong 3 tháng vừa qua cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, giá chung cư vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Các dự án mới mở bán có giá trung bình 78 triệu đồng/m2, hơn 30% nguồn cung mới có giá từ 100 triệu đồng/m2 trở lên.

Trong quý III/2025, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh, trung bình đạt 95 triệu đồng/m2; hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Khảo sát cho thấy, giá mỗi mét vuông căn hộ tại nhiều dự án hiện đắt ngang, thậm chí cao hơn một lượng vàng. Như tại dự án Lancaster Legacy trung bình 149 triệu đồng/m2, Heritage West Lake 140 triệu đồng/m2, Discovery Complex 115 triệu đồng/m2, Vinhomes Global Gate 130 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá vàng SJC sáng 30/10 được niêm yết ở mức 144,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ở phân khúc cao cấp, tại khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ Tây, giá căn hộ chung cư rao bán “leo” lên vùng giá 180 triệu đồng/m2. Có thể kể đến dự án Sun Feliza Suites Cầu Giấy, Starlake Tây Hồ Tây, The Nelson Private Residences dao động từ 130-180 triệu đồng/m2.

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh với mức giá trung bình đạt 95 triệu đồng/m2. Ảnh: Hồng Khanh

Không chỉ Hà Nội, TPHCM cũng ghi nhận làn sóng tăng giá tương tự. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 91 triệu đồng/m2, nhiều dự án trung tâm ghi nhận mức 120-150 triệu đồng/m2.

Bộ Xây dựng đánh giá, tình trạng nguồn cung hạn chế tại nhiều khu vực, trong khi hạ tầng giao thông được cải thiện, đặc biệt là tuyến metro số 1, Vành đai 3 và cầu Thủ Thiêm 4... đang đẩy giá bất động sản quanh các trục kết nối lên cao.

Một loạt dự án như The 9 Stellars được rao bán 76-92 triệu đồng/m2, Paris Hoàng Kim ghi nhận giá 88-95 triệu đồng/m2, Celesta Rise (62-80 triệu đồng/m2) hay Fiato Premier (50-60 triệu đồng/m2).

Ở phân khúc cao cấp và hạng sang, The Opusk Residence đạt tới 290 triệu đồng/m2, The Metropole Thủ Thiêm chạm ngưỡng 225 triệu đồng/m2.

Không chỉ chung cư, dòng sản phẩm biệt thự và nhà liền kề cũng tiếp tục xu hướng tăng giá nhẹ từ 1-3% so với quý II.

Tại Hà Nội, các khu đô thị như Ciputra, Embassy Garden, The Manor Central Park, An Vượng Villa hay Pandora Triều Khúc... giá rao bán từ 270-395 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, phân khúc này tiếp tục xu hướng ổn định và duy trì ở mức giá cao. Ghi nhận tại các dự án The 9 Stellars, The Classia, The Rivus Elie Saab, giá rao bán từ 150-500 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, các địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa hay Ninh Bình cũng chứng kiến biên độ tăng nhẹ, đặc biệt là các khu đô thị ven sông, ven biển có hạ tầng du lịch và dịch vụ phát triển.

Giá tăng nhưng lượng giao dịch bất động sản trong quý III lại tiếp tục giảm so với quý trước. Theo thống kê trong quý, có khoảng 136.680 giao dịch, bằng 87% so với quý II và bằng khoảng 97% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có hơn 32.100 giao dịch thành công, bằng 93,1% so với quý II và bằng 83,6% so với cùng kỳ. Đất nền giảm sâu hơn khi có hơn 104.500 giao dịch thành công bằng 85,3% so với quý II.

Biểu đồ: Hồng Khanh. Nguồn: Bộ Xây dựng

Giao dịch giảm khiến lượng tồn kho nhà ở chung cư, riêng lẻ có xu hướng tăng. Theo báo cáo của 22/34 địa phương, tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý III vào khoảng 26.700 căn/nền, gồm hơn 6.300 căn chung cư; nhà ở riêng lẻ là hơn 12.300 căn; gần 8.100 nền đất.

Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân khiến giá chung cư tại Hà Nội và TPHCM tăng giá mạnh không chỉ là khan hiếm quỹ đất hay chi phí đầu vào leo thang, quy trình pháp lý chậm mà còn đến từ kỳ vọng cao của chủ đầu tư.

Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đang nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách để kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật trong lĩnh vực bất động sản tại các địa phương, doanh nghiệp.

Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như huy động vốn trái phép, kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện, thông tin sai lệch, thổi giá, lừa đảo, đặc biệt tại các khu vực có dấu hiệu tăng giá bất thường.