Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, trầu không (tên khoa học Piper betle L.), thuộc họ hồ tiêu - Piperaceae là dược liệu quen thuộc, có giá trị lớn trong phòng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý.

Theo y học cổ truyền, lá trầu không có tính ấm, vị cay nhẹ, quy vào ba kinh phế, tỳ, vị. Dược liệu này có tác dụng khu phong, tán hàn, tiêu viêm, sát trùng và giảm đau. Nhờ đó, lá trầu không thường được sử dụng trong các bài thuốc dân gian chữa viêm xương khớp, nhiễm trùng phụ khoa, chốc lở cũng như các bệnh đường hô hấp như viêm họng, viêm mũi dị ứng và viêm xoang.

Lá trầu không chữa viêm xoang. Ảnh: Hải Anh

Dưới góc nhìn y học hiện đại, lá trầu không chứa nhiều tinh dầu quý như eugenol, chavicol… Các hoạt chất này có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm mạnh, giúp làm giảm phù nề niêm mạc mũi, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.

Đặc biệt, tính ấm và cay nhẹ của lá trầu không giúp làm loãng dịch nhầy, hỗ trợ thông mũi, giảm cảm giác nặng đầu, nghẹt mũi khi bị viêm mũi xoang, cảm lạnh hay sổ mũi kéo dài.

Hai cách hỗ trợ cải thiện viêm xoang từ lá trầu không

Cách 1: Xông hơi lá trầu không. Xông hơi là phương pháp dân gian phổ biến, giúp tinh chất từ lá trầu theo hơi nước đi sâu vào khoang mũi, tiếp xúc trực tiếp với vùng niêm mạc bị viêm. Nhờ đó, tình trạng sưng nề giảm dần, dịch nhầy ứ đọng được làm loãng và dễ thoát ra ngoài, giúp người bệnh bớt đau nhức và dễ thở hơn. Hơi nóng còn kích thích tuần hoàn máu tại các xoang mũi, hỗ trợ quá trình phục hồi tổn thương.

Cách làm: Dùng 5-7 lá trầu không tươi, rửa sạch, vò nát rồi đun với khoảng 0,7-1 lít nước trong 10 phút. Bạn có thể thêm một ít sả hoặc gừng để tăng tác dụng làm ấm. Khi xông, người bệnh trùm khăn kín đầu, giữ khoảng cách an toàn để tránh bỏng. Mỗi lần xông 5-10 phút, thực hiện 2-3 ngày liên tiếp, tối đa 3 lần/tuần.

Cách 2: Kết hợp lá trầu không và cây hoa ngũ sắc. Hoa ngũ sắc cũng là dược liệu quen thuộc trong điều trị viêm mũi xoang, khi kết hợp với lá trầu không, hiệu quả sát khuẩn và tiêu viêm có thể được tăng cường. Phương pháp này phù hợp với người trưởng thành và trẻ trên 12 tuổi, thực hiện đều đặn 2 lần/ngày, sau khoảng một tuần các triệu chứng có thể thuyên giảm.

3 không khi xông lá trầu không

Tiến sĩ Ngô Đức Phương khuyến cáo không xông lá trầu không khi người bệnh đang sốt cao, viêm mũi dị ứng nặng hoặc với trẻ nhỏ.

Hơi xông chỉ nên ấm vừa, tránh quá nóng gây tổn thương niêm mạc người bệnh. Trường hợp người bệnh bị viêm mũi xoang kéo dài, nghẹt mũi một bên, đau nhức nhiều cần đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.