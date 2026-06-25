Theo Viện Y khoa Quốc gia Mỹ, cá là nguồn cung cấp các axit béo omega-3, đặc biệt là EPA (axit eicosapentaenoic) và DHA (axit docosahexaenoic). Đây là những dưỡng chất quan trọng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và hệ thần kinh.

Nên ăn cá vào thời điểm nào?

Các chuyên gia cho biết không có một thời điểm hoàn hảo duy nhất để ăn cá. Mỗi khoảng thời gian có thể mang lại những lợi ích khác nhau.

Ăn cá vào buổi sáng hoặc bữa trưa cung cấp nguồn protein chất lượng cao và năng lượng ổn định, tạo cảm giác no lâu hơn. Khi kết hợp với ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh, cá còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì sự tập trung trong suốt ngày làm việc.

Trong khi đó, ăn cá vào bữa tối có thể hỗ trợ quá trình phục hồi của não bộ và giấc ngủ. DHA tham gia vào quá trình điều hòa melatonin - hormone có vai trò quan trọng đối với chu kỳ ngủ - thức. Ngoài ra, nhiều người cũng nhận thấy cá dễ tiêu hóa hơn thịt đỏ khi ăn vào buổi tối.

Cá hồi, cá ngừ cung cấp lượng omega-3 dồi dào cho cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Thời điểm tốt nhất cho sức khỏe tim mạch

Đối với sức khỏe tim mạch, điều quan trọng nhất không phải là ăn cá vào thời điểm nào mà là duy trì thói quen ăn thường xuyên.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ ít nhất hai khẩu phần cá béo mỗi tuần có thể giảm triglyceride và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Vì vậy, dù ăn cá hồi vào bữa trưa hay bữa tối, lợi ích đối với tim mạch vẫn đến từ sự đều đặn trong chế độ ăn.

Để tăng cường hiệu quả bảo vệ tim mạch, bạn nên kết hợp cá với các thực phẩm lành mạnh như rau lá xanh, các loại hạt, dầu ô liu hoặc ngũ cốc giàu chất xơ. Ngược lại, chiên ngập dầu có thể làm giảm những lợi ích mà omega-3 mang lại.

Thời điểm tốt nhất cho chức năng não bộ

Omega-3 trong cá đóng vai trò quan trọng đối với trí nhớ, khả năng tập trung và sức khỏe não bộ lâu dài. Một số nghiên cứu cho thấy DHA hỗ trợ quá trình học tập và có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Do omega-3 tham gia điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh và chu kỳ giấc ngủ, ăn cá vào bữa tối có thể hỗ trợ phục hồi nhận thức và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, ăn cá vào bữa trưa cũng có thể giúp duy trì sự tập trung và tỉnh táo trong ngày. Vì vậy, thời điểm ăn có thể linh hoạt tùy theo nhu cầu của mỗi người.

Cách để hấp thu omega-3

Omega-3 là nhóm axit béo đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe nhưng cơ thể không thể tự sản xuất đủ nên cần bổ sung từ thực phẩm. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi là những nguồn cung cấp omega-3 dồi dào nhất.

Một số nghiên cứu cho thấy omega-3 giúp giảm viêm, tăng cường hoạt động của não bộ và hệ thần kinh, đồng thời có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Để nhận được lượng omega-3 tối ưu, các chuyên gia khuyến nghị bạn nên ăn cá béo khoảng hai lần mỗi tuần, mỗi khẩu phần khoảng 113g. Các cách chế biến như hấp, nướng hoặc áp chảo giúp giữ lại dưỡng chất tốt hơn.