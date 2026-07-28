Tôi rất thích ăn món khô buổi sáng như xôi, bánh mì. Gần đây, tôi bị mỡ máu và đường huyết cao, tôi duy trì hai thực phẩm này cho bữa sáng được không? Xin cảm ơn chuyên gia tư vấn! (Hà Thị Duyên - Hải Phòng).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Việc lựa chọn các thực phẩm cho bữa sáng, ngoài tiện lợi bạn cũng nên để ý tới giá trị dinh dưỡng, năng lượng cung cấp cho cơ thể. Bánh mì, xôi đều ngon, dễ ăn nhưng cũng tiềm ẩn các nguy cơ cho người đang có bệnh tim mạch, thừa cân. Bạn tham khảo các mặt trái của 2 món này.

Xôi là lựa chọn quen thuộc của nhiều người vì tiện lợi và tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, nguyên liệu chính của món ăn này là gạo nếp chứa nhiều tinh bột có chỉ số đường huyết cao, dễ được cơ thể chuyển hóa thành đường sau khi ăn.

Xôi là món ăn sáng tiện lợi. Ảnh: Hoa Linh.

Không chỉ vậy, các loại xôi mặn thường ăn kèm pate, chả, thịt, mỡ hành hoặc ruốc, làm tăng lượng chất béo và năng lượng. Trong khi đó, xôi ngọt lại có đường, nước cốt dừa, đậu xanh hoặc mè, khiến lượng calo càng cao hơn.

Một gói xôi nhỏ cũng có thể cung cấp lượng năng lượng rất lớn. Nếu ăn thường xuyên nhưng ít vận động, phần năng lượng dư thừa sẽ được tích trữ dưới dạng mỡ, làm tăng nguy cơ thừa cân và rối loạn mỡ máu.

Ngoài ra, xôi còn có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn, gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh chuyển hóa.

Bánh mì kẹp là món ăn sáng phổ biến nhưng không phải loại nào cũng tốt cho sức khỏe. Bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh chế nên cơ thể hấp thu khá nhanh.

Điều đáng lo ngại nhất nằm ở phần nhân kẹp. Nhiều loại bánh mì được thêm pate, bơ, thịt nguội, xúc xích, chả cùng các loại sốt mayonnaise hoặc nước sốt chứa nhiều chất béo và đường. Về lâu dài, điều này có thể làm tăng cholesterol máu, tích mỡ vùng bụng và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đặc biệt ở người đã có rối loạn mỡ máu, đái tháo đường hoặc tăng huyết áp.

Bạn không cần loại bỏ hoàn toàn hai món ăn này, chỉ hạn chế tần suất sử dụng. Một bữa sáng tiện lợi cân đối dinh dưỡng có thể chọn với ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, trứng, sữa ít béo, rau xanh và trái cây.