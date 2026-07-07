Tôi ăn khoai lang vào buổi sáng mỗi ngày, xin chuyên gia tư vấn việc sử dụng món ăn này có tốt không, nên ăn kết hợp như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? (Phan Minh Hằng - Hà Nội).



Lương y Bùi Đắc Sáng - nhà khoa học tại Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Theo Đông y, khoai lang (cam thự, phiên thự) không chỉ là thực phẩm mà còn là một vị thuốc có tác dụng bồi bổ cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa.

Theo y học cổ truyền, khoai lang có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh Tỳ và Thận, mang nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Việc duy trì thói quen ăn khoai lang vào bữa sáng đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa, tim mạch, làn da và sức khỏe tổng thể.

1. Hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón: Khoai lang chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng các enzyme tự nhiên kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Đặc biệt, khoai lang luộc ăn khi bụng còn nhẹ vào đầu ngày được cho là làm sạch đường ruột hiệu quả hơn.

2. Hỗ trợ giảm cân, giữ vóc dáng: Khoai lang là nguồn tinh bột hấp thu chậm, có lượng calo tương đối thấp nhưng tạo cảm giác no lâu. Vì vậy, đây là lựa chọn phù hợp cho người đang kiểm soát cân nặng.

Khoai lang tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Ăn một củ khoai lang vào bữa sáng có thể hạn chế cảm giác thèm ăn, giảm ăn vặt trong ngày, đồng thời góp phần ổn định đường huyết.

3. Làm đẹp da, chống lão hóa: Khoai lang giàu vitamin A, vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Những dưỡng chất này góp phần duy trì làn da sáng khỏe, hỗ trợ giảm thâm nám, thúc đẩy sản sinh collagen và làm chậm quá trình lão hóa.

4. Tốt cho tim mạch và huyết áp: Nhờ chứa nhiều kali và chất xơ hòa tan, khoai lang có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL), góp phần ổn định huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

5. Cung cấp năng lượng bền vững: Khác với các loại tinh bột tinh chế, tinh bột trong khoai lang được tiêu hóa và hấp thu chậm hơn, giúp cơ thể có nguồn năng lượng ổn định trong nhiều giờ.

6. Tăng cường hệ miễn dịch: Khoai lang là nguồn cung cấp beta-carotene và vitamin C dồi dào. Beta-carotene sau khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, tăng cường chức năng miễn dịch và bảo vệ niêm mạc. Kết hợp với vitamin C, các dưỡng chất này góp phần nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm.

Để phát huy lợi ích của khoai lang, bạn nên ăn với lượng vừa phải, khoảng 1-2 củ mỗi ngày. Người mắc bệnh dạ dày nên ưu tiên khoai lang hấp hoặc luộc chín mềm để giảm nguy cơ đầy hơi, khó chịu.

Ngoài ra, bạn không nên chỉ ăn khoai lang mà bỏ qua các nhóm thực phẩm khác. Một bữa sáng cân đối vẫn cần bổ sung thêm protein như trứng hay chất béo lành mạnh và rau quả để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.