Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt giữ khẩn cấp 2 nghi phạm gây ra vụ nổ súng trên địa bàn là Vaa Vaa (SN 1999) và Tafia Steve (SN 2003, cùng quốc tịc Samoa). Ngoài ra, Công an TPHCM cũng bắt giữ, điều tra 8 người Việt Nam có hành vi không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 đối tượng này.

Công an TPHCM đã làm rõ Vaa Vaa và Tafia Steve nhập cảnh vào Việt Nam để gây án theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Vaa Vaa, người trực tiếp nổ súng. Ảnh: CACC

Đối tượng Tafia Steve. Ảnh: CACC

2 nạn nhân quốc tịch Australia được xác định là Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, đã tử vong) và Sauni Sam (SN 1999, đang điều trị tại bệnh viện).

Tại cơ quan điều tra, Vaa Vaa thừa nhận đã cùng Tafia Steve nhập cảnh vào TPHCM để gây án. Vaa Vaa là người trực tiếp nổ súng vào tối 21/5 tại vỉa hè đường Trương Định, phường Bến Thành. Vaa Vaa nói rõ: “Tôi nhận thức được hành vi sai trái và rất hối hận về việc làm của mình. Công an Việt Nam tạo điều kiện cho tôi ăn uống, đảm bảo sức khỏe tốt”.

Còn Tafia Steve bị xác định là đồng phạm giúp sức tích cực. Tại cơ quan điều tra, Tafia Steve khai cùng Vaa Vaa được thuê đến TPHCM để sát hại 2 người quốc tịch Australia.

“Mặc dù đã tính toán kỹ để trốn chạy ở Việt Nam sau khi gây án nhưng chúng tôi không thể và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi có lời khuyên, những ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội, hãy từ bỏ ngay vì chắc chắn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ”, người này nói.

Đối tượng Vaa Vaa lúc bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Như đã thông tin, tối 21/5 sau khi nổ súng gây án khiến 1 người chết và 1 người bị thương, 2 nghi phạm Vaa Vaa và Tafia Steve đã thuê taxi tẩu thoát, với ý định trốn sang Campuchia.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc, trực tiếp lấy lời khai của đối tượng Vaa Vaa. Ảnh: CACC

Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh, huy động khoảng 1000 cán bộ chiến sĩ truy lùng gắt gao. Sau 72h xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã bắt giữ Vaa Vaa và Tafia Steve tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.