Miền Bắc và Trung Bộ đỉnh điểm nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Một số điểm ghi nhận nhiệt độ rất cao như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39.8 độ, Vinh, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An) 39.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.5 độ, Đồng Hới, Ba Đồn (Quảng Trị) 39.2 độ.

Tại Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng xảy ra trên diện rộng, nhiều nơi vượt 39 độ như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40 độ, Láng (Hà Nội) 39.7 độ, Bắc Ninh 39.4 độ. Độ ẩm thấp phổ biến 40-50%, khiến cảm giác oi bức, ngột ngạt, khô nóng gia tăng.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nơi trên 40 độ, trong khi Bắc Bộ phổ biến 36-38 độ, có nơi vượt 39 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, do sự cộng hưởng của hiệu ứng đô thị từ các khối nhà bê tông và đường nhựa, nhiệt độ sẽ tăng cao hơn mặt bằng chung, dao động ở ngưỡng 37-39 độ, cục bộ có nơi trên 39 độ; thực tế ngoài trời có thể cao hơn nữa. Khoảng đêm 28-29/5, Hà Nội mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, nhiệt độ cao nhất liên tiếp ở mức 39 độ. nguồn: NCHMF

Các chuyên gia nhận định, đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất và kéo dài từ đầu mùa đến nay. Đỉnh điểm của đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ được dự báo rơi vào khoảng từ ngày 24-27/5.

Đáng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ, thậm chí hơn tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa. Nắng nóng kéo dài cùng độ ẩm thấp cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn; ảnh hưởng đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời.

Nắng nóng ở miền Bắc khi nào kết thúc?

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, còn khu vực Trung Bộ chậm hơn một ngày, đến 28/5 mới dịu dần khi các hình thái thời tiết thay đổi, tạo điều kiện cho mưa giông xuất hiện.

Cụ thể, từ chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt giảm dần. Sau đó, thời tiết chuyển sang trạng thái có mưa rào và giông vài nơi.

Khoảng 3 ngày tới, mưa giông sẽ xuất hiện ở miền Bắc, kết thúc đợt nắng nóng dữ dội. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Tại Trung Bộ, từ chiều tối 28-30/5 cũng bắt đầu xuất hiện mưa rào và giông rải rác, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

Dù ban ngày nắng nóng gay gắt, cơ quan khí tượng lưu ý chiều tối và đêm ở nhiều khu vực vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ. Đồng thời, do chênh lệch nhiệt độ lớn nên trong mưa giông thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ gia tăng mưa giông

Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng dữ dội, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong 2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%; thời gian nắng nóng từ 12-16h.

Ngày 27/5, nắng nóng còn tiếp diễn ở miền Đông Nam Bộ, trước khi mưa giông gia tăng trở lại vào những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6.