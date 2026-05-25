Nguy hiểm của sốc nhiệt

Nắng nóng kéo dài với nền nhiệt nhiều nơi lên tới 39-40 độ C đang khiến nguy cơ sốc nhiệt gia tăng, đặc biệt ở người lao động ngoài trời, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Tất Thành - Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, mỗi mùa nắng nóng, các đơn vị cấp cứu lại liên tục tiếp nhận các ca sốc nhiệt. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn còn chủ quan, cho rằng đây chỉ là tình trạng “say nắng” thông thường.

“Chỉ cần nghe từ ‘sốc’ đã hiểu đây là tình trạng rất nặng. Sốc nhiệt cũng vậy, có thể gây tử vong”, bác sĩ Thành nói.

Tình trạng này xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với môi trường nhiệt độ quá cao hoặc quá lâu, khiến thân nhiệt tăng vượt ngưỡng chịu đựng. Khi đó, cơ thể không chỉ mất nước nghiêm trọng mà còn xuất hiện hàng loạt tổn thương do tăng thân nhiệt ác tính.

Những cơ quan dễ bị ảnh hưởng nhất gồm não, tim, thận và hệ thần kinh trung ương. Nhiều trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực vì suy đa cơ quan, cần hỗ trợ chức năng sống và kiểm soát thân nhiệt liên tục.

Người bệnh cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực. Ảnh: P.Thúy.

Các dấu hiệu ban đầu của sốc nhiệt thường là nóng hừng hực, khát nhiều, vã mồ hôi, da đỏ, cơ thể mệt lả và mất nước. Nếu tình trạng tiếp tục kéo dài, người bệnh có thể tụt huyết áp, ngất xỉu, rối loạn ý thức do nhiệt ảnh hưởng lên não bộ.

Đáng chú ý, không phải ai tiếp xúc với nắng lâu mới bị sốc nhiệt. Với người già, người có bệnh nền hoặc thể trạng yếu, chỉ vài phút đến một giờ ngoài trời nắng gắt cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều trường hợp dù không tử vong ngay nhưng vẫn chịu hậu quả kéo dài như mất nước nặng, tổn thương cơ quan nội tạng, ảnh hưởng tim mạch và thần kinh về sau.

Thực hiện ngay 2 biện pháp

Theo bác sĩ Thành, điều quan trọng nhất là người dân cần hiểu đúng về nguy cơ sốc nhiệt để chủ động phòng tránh thay vì chờ đến khi cơ thể suy kiệt mới xử lý. Hai biện pháp phòng sốc nhiệt quan trọng nhất được bác sĩ này nhấn mạnh gồm:

Thứ nhất, hạn chế tối đa thời gian tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao. Người dân không nên đứng lâu dưới trời nắng gắt hoặc làm việc liên tục nhiều giờ trong môi trường nóng 40-50 độ C. Với những công việc bắt buộc phải làm ngoài trời hoặc trong nhà xưởng nóng bức, cần bố trí thời gian nghỉ xen kẽ, làm việc theo ca kíp thay vì kéo dài liên tục 8-10 tiếng.

Thứ hai, cần có biện pháp bảo hộ để giảm tác động của nhiệt lên cơ thể. Khi ra ngoài trời nắng, người dân nên che ô, mặc quần áo thoáng mát, bổ sung nước đầy đủ và tìm nơi thông khí tốt. Với môi trường lao động nóng, cần tăng cường quạt, hệ thống làm mát và thông gió để giảm nhiệt độ xung quanh.

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa sốc nhiệt và đột quỵ não. Bác sĩ Thành chia sẻ điểm khác biệt dễ nhận biết nhất là sốc nhiệt thường đi kèm tình trạng tăng thân nhiệt rất cao, trong khi đa số trường hợp đột quỵ não ban đầu không sốt nóng.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh, việc phân biệt chính xác không quan trọng bằng xử trí sớm, bởi cả hai tình trạng đều nguy hiểm và cần được cấp cứu.

“Thay vì để đến khi cơ thể tăng thân nhiệt quá mức rồi mới điều trị, cách tốt nhất vẫn là phòng tránh ngay từ đầu”, bác sĩ Thành khuyến cáo.

Chồng 3 lần ngừng tim, vợ bật khóc nói lời khẩn thiết với bác sĩ Bà T. nhớ lại khoảnh khắc chồng mình liên tiếp rơi vào cảnh ngừng tim trên đường chuyển viện, chị chỉ biết khóc, nghẹn ngào xin "bác sĩ cứu chồng em…”.

Thiếu niên 15 tuổi ở TPHCM nguy kịch sau khi chơi đá bóng dưới nắng gắt Chơi đá bóng dưới cái nắng gay gắt, nam sinh 15 tuổi đột ngột ngất xỉu, suy đa cơ quan. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiệt, biến chứng nguy kịch.