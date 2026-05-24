Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng khiến nắng nóng gia tăng trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ngày 24/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt bao trùm những khu vực này với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ, nhiều nơi vượt 39 độ như trạm: Láng (Hà Nội) 39.7 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40 độ, Hòa Bình (Phú Thọ) và Bắc Ninh 39.4 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39.8, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.5 độ,...; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Dự báo, trong hai ngày 25-26/5, các khu vực này tiếp tục trong giai đoạn đỉnh điểm của đợt nắng nóng.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Miền Bắc và Trung Bộ bước vào giai đoạn đỉnh điểm nắng nóng. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/5, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Từ đêm 25 đến ngày 28/5, Hà Nội duy trì ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; có ngày mưa rào và giông vài nơi nhưng chủ yếu về chiều tối và đêm. Khoảng đêm 28-29/5, Hà Nội mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng.

Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi là những khu vực có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Đáng lưu ý, Trung Bộ còn chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn, hay còn gọi là gió Lào, khiến nền nhiệt tăng cao và mức độ nắng nóng trở nên gay gắt hơn.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5; khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết ngày 25/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.