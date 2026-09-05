Tôi mới phát hiện mắc bệnh tiểu đường type 2, khó kiểm soát được đường huyết nên không dám ăn trái cây. Gần đây, nhiều bạn bè tôi nói phải ăn việt quất, quả mâm xôi mới tốt. Tuy nhiên, tôi thấy giá thành các loại quả này hơi cao. Xin chuyên gia tư vấn những trái cây trong nước nào tốt cho người mắc bệnh này. (Nguyễn Thị Lộc - 47 tuổi, Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Người bệnh tiểu đường như bạn không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn trái cây. Một số loại quả giàu chất xơ, ít làm đường huyết tăng nhanh nếu được ăn với khẩu phần phù hợp có thể là lựa chọn tốt trong chế độ ăn hằng ngày.

Theo quan niệm y học cổ truyền, tiểu đường thuộc chứng “tiêu khát”, thường liên quan đến tình trạng âm hư, táo nhiệt. Tuy nhiên, dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, việc lựa chọn trái cây cần dựa chủ yếu vào lượng carbohydrate, chất xơ và khẩu phần ăn, đồng thời phù hợp với kế hoạch kiểm soát đường huyết của từng người.

Tại Việt Nam, nhiều loại trái cây có chỉ số đường thấp phù hợp cho người bệnh tiểu đường.

Đu đủ là loại quả tốt cho người bệnh đái tháo đường. Ảnh: Hoa Linh.

1. Ổi giàu chất xơ, làm chậm hấp thu đường

Đây là loại quả giàu chất xơ, đặc biệt phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn của người cần kiểm soát đường huyết. Chất xơ có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Ổi cũng cung cấp vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Người bệnh có thể ăn ổi nguyên quả, rửa sạch và ăn cả phần vỏ nếu đảm bảo vệ sinh, thay vì ép lấy nước.

2. Bưởi giàu chất xơ, có chỉ số đường huyết tương đối thấp

Bưởi có vị chua ngọt, chứa nhiều nước, vitamin C và chất xơ. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong bưởi, trong đó có naringenin, có thể liên quan đến quá trình chuyển hóa glucose và insulin. Tuy nhiên, naringenin không thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường.

Bạn cần lưu ý bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc. Nếu bạn đang sử dụng thuốc điều trị nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi ăn.

3. Thanh long ruột trắng nhiều nước và chất xơ

Trái cây này có vị ngọt nhẹ, chứa nước và chất xơ, trong đó có một phần chất xơ hòa tan. Khi ăn nguyên quả thanh long ruột trắng với khẩu phần hợp lý, chất xơ có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate.

Loại quả trên cũng có thể hỗ trợ nhuận tràng nhờ lượng nước và chất xơ. Tuy nhiên, thanh long vẫn chứa carbohydrate và đường tự nhiên, do đó người bệnh tiểu đường không nên ăn tùy thích.

Bạn nên ưu tiên ăn nguyên quả thay vì nước ép, bởi quá trình ép thường làm mất hoặc giảm đáng kể lượng chất xơ và khiến việc tiêu thụ đường diễn ra nhanh hơn.

Bên cạnh đó, mọi người cần kiểm soát khẩu phần, tránh ăn lượng lớn trái cây cùng lúc. Việc lựa chọn loại quả và thời điểm ăn cũng nên được điều chỉnh dựa trên đường huyết, thuốc đang sử dụng và chế độ ăn tổng thể.

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