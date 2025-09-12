Nếu không tính điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng, Tráng Thị Hà (cựu học sinh lớp 12C1, Trường THPT Dân tộc Nội trú Lào Cai) có tổng 28,25 điểm khối C00, trong đó môn Văn 9,75; Lịch sử 9,5 và Địa lý 9 điểm.

Với tổng điểm xét tuyển 29,05, nữ sinh có thể trúng tuyển cả những ngành top điểm chuẩn cao của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay như Sư phạm Ngữ văn (28,48); Sư phạm Lịch sử - Địa lý (28,6); Sư phạm Địa lý (28,79)... hoặc nhiều ngành ở không ít trường đại học khác.

Tuy nhiên, cô bạn đã đăng ký nguyện vọng học ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh, một ngành không “hot” hay thời thượng trong quan niệm của nhiều người. Hà lựa chọn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội bởi tin tưởng rằng đây là môi trường sư phạm tốt nhất của cả nước.

Chia sẻ về quyết định ngành học, Hà cho hay, trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, em đã tìm hiểu và thấy đây là ngành dù đặc thù nhưng phù hợp với bản thân nên em quyết định chọn.

Nữ sinh Tráng Thị Hà (quê Lào Cai) đạt tổng điểm xét tuyển đại học tới 29,05 trở thành thủ khoa đầu vào ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

“Em nghĩ khi học ngành này, bản thân không chỉ được trang bị kiến thức về quốc phòng - an ninh mà còn được rèn luyện về thể chất và tinh thần kiên cường, rắn rỏi. Em cũng nghe các anh chị khóa trên nói rằng, khi theo ngành này sẽ được học thêm nhiều kiến thức về lịch sử. Em tin rằng việc học thêm nhiều kiến thức lịch sử sẽ nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, đó cũng là cơ hội để em rèn luyện bản thân”, Hà chia sẻ.

Cô bạn cũng từng băn khoăn việc nếu theo đuổi ngành học này, cơ hội việc làm hay mức thu nhập sau khi tốt nghiệp có thể không bằng một số ngành khác. “Tuy nhiên, cuối cùng, em nghĩ rằng nếu mình thực sự có đủ niềm đam mê thì những điều đó không phải là vấn đề”, Hà nói.

Hà cho hay, khi biết em đăng ký nguyện vọng theo học ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh, nhiều bạn học cùng trường phổ thông cũng thắc mắc, thậm chí xuýt xoa tiếc nuối. “Các bạn hỏi em sao không đăng ký vào các ngành sư phạm khác thời thượng hơn. Em chỉ giải thích vì bản thân cảm thấy thích thú, phù hợp”, Hà kể.

Clip Tráng Thị Hà trong lễ vinh danh tân sinh viên có thành tích xuất sắc của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2025:

Những ai biết hoàn cảnh của Hà còn nể phục cô bạn này hơn. Từ khi Hà 10 tuổi, bố mẹ em đã ly hôn. Kể từ đó đến nay, Hà ở cùng ông bà ngoại. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, ông bà chỉ trông vào ruộng nương để nuôi em ăn học. May mắn là em được học nội trú từ lớp 6 nên giảm bớt chi phí học tập. Được ông bà và người thân động viên, chưa bao giờ Hà có ý định bỏ học.

Có lẽ hoàn cảnh gia đình đặc biệt cũng giúp Hà bản lĩnh và kiên cường hơn.

Đạt mức điểm xét tuyển cao, đặc biệt điểm Văn đến 9,75, Hà cho hay em không đi học thêm ở ngoài mà chỉ học nội trú tại trường THPT. “Em nghĩ điều quan trọng là bản thân phải có ý thức học tập. Em luôn vạch ra những công việc, mục tiêu mình cần hoàn thành rồi sắp xếp thời gian học tập khoa học. Em cũng không gò ép bản thân học tập quá mức mà phân bổ thời gian thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý. Em nghĩ có như vậy mình mới tập trung và tiếp thu kiến thức tốt nhất”, Hà chia sẻ.

Tráng Thị Hà trong bộ đồng phục sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Ảnh: NVCC

Theo học ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh, nữ sinh lường trước việc sẽ phải thường xuyên có mặt, tập luyện ở thao trường, cũng như đứng nắng, học ngoài trời và đổ mồ hôi nhiều hơn các ngành sư phạm khác. Tuy nhiên, cô bạn tự tin mình có thế mạnh sức khỏe tốt và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.

“Em không ngại mà ngược lại thích những điều đó. Sau khi vào học, em thấy môi trường học tập ở trường rất tốt. Các bạn và anh chị khóa trên đều thân thiện. Em thấy đây là lựa chọn hoàn toàn chính xác của mình”, Hà nói và cho hay, em cũng không “lẻ loi”, bởi các bạn nữ chiếm khoảng 40 trên tổng số 62 sinh viên cả khoa.

Hà hy vọng sau khi tốt nghiệp, em có thể trở thành một giáo viên hoặc giảng viên giảng dạy về quốc phòng - an ninh tại các trường. Trước mắt, nữ sinh đặt mục tiêu sẽ phấn đấu trong 4 năm đại học để có thể tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi hoặc Xuất sắc.