Luật Xây dựng 2025 (Luật số 135/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Riêng các khoản 2, khoản 3 Điều 43, Điều 71 và các khoản 3, 4, 5 Điều 95 của luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Theo Điều 95 Luật Xây dựng 2025, các dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng đã được phê duyệt trước ngày luật có hiệu lực (1/7/2026) thì không phải thực hiện lại thủ tục phê duyệt. Đối với các hoạt động tiếp theo của dự án chưa được triển khai, việc thực hiện sẽ tuân theo quy định của Luật Xây dựng 2025.

Đáng chú ý, Điều 95 cũng quy định các trường hợp công trình có điều chỉnh thiết kế nhưng không phải điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Có hai trường hợp không phải điều chỉnh giấy phép xây dựng từ 1/1/2026. Ảnh: Hồng Khanh

Theo đó, công trình đã được cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng 2014, nhưng theo quy định mới lại thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng, thì khi có điều chỉnh thiết kế xây dựng sẽ không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép.

Bên cạnh đó, các công trình thuộc dự án đã được cấp giấy phép xây dựng trước ngày 1/1/2026, nếu được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, cũng không phải điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, Luật Xây dựng 2025 cũng cho phép các công trình thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng 2014, nếu đủ điều kiện khởi công trước ngày 1/1/2026, thì tiếp tục được miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Như vậy, theo quy định của Luật Xây dựng 2025, có hai trường hợp không phải điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Thứ nhất là công trình đã được cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng 2014, nhưng theo luật mới thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng, dù có điều chỉnh thiết kế vẫn không phải điều chỉnh giấy phép.

Thứ hai là công trình thuộc dự án đã được cấp giấy phép xây dựng trước ngày 1/1/2026, đã được thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh theo quy định, thì cũng không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng.