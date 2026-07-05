Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa hoàn thành chương trình khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 5.000 người có công, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được triển khai từ trước thời điểm bệnh viện khai trương và tập trung trong hai ngày 4-5/7 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến kiểm tra sức khỏe. Theo ban tổ chức, việc bố trí khám vào cuối tuần giúp con cháu có thời gian đưa đón, hỗ trợ người thân cao tuổi trong suốt quá trình khám và làm các xét nghiệm cần thiết.

PGS.TS Đào Xuân Cơ khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: BVCC.

Trong chương trình, người dân được khám lâm sàng, tư vấn sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và tầm soát một số bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi. Những trường hợp phát hiện bất thường được tư vấn theo dõi hoặc điều trị phù hợp.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cùng nhiều y, bác sĩ tham gia khám bệnh, tư vấn và động viên các thương bệnh binh, người có công và gia đình chính sách.

Bệnh nhân được thăm khám miễn phí. Ảnh: BVCC.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng trực tiếp khám cho các bệnh nhân. Ông Cơ cũng cho rằng chăm lo sức khỏe người có công là hoạt động thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và cũng là trách nhiệm của ngành y tế đối với những người có nhiều đóng góp cho đất nước.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6. Việc triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí quy mô lớn ngay trong những ngày đầu vận hành góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương, đồng thời hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh lý ở nhóm người cao tuổi và người có công.