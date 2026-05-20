Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra sáng 20/5.

Giải năm nay có sự tham dự của 7 đội bóng gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I và TP.HCM II. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà – sân khách để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 20/6 đến 19/7/2026, trong khi lượt về sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến 21/8/2026.

Thái Sơn Bắc tiếp tục đồng hành với giải bóng đá nữ VĐQG. Ảnh: VFF

Đội vô địch nhận Cúp, HCV cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ vô địch các CLB châu Á mùa giải 2027/28. Đội Á quân nhận 300 triệu đồng, trong khi đội xếp thứ ba nhận 200 triệu đồng.

Theo kết quả bốc thăm, lượt đấu đầu tiên vào ngày 20/6 là cuộc tranh tài Thái Nguyên T&T vs Phong Phú Hà Nam, đương kim vô địch TP.HCM I gặp TP.HCM II và Hà Nội I gặp Hà Nội II.