Trận bán kết đầu tiên giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan được xem là “chung kết sớm” của giải đấu khi hai đội là những nhà vô địch gần nhất của U17 châu Á. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Uzbekistan thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Sức ép từ đại diện Trung Á cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 28 khi đội trưởng Motosuna phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Aliyev dễ dàng đánh bại thủ môn Nhật Bản để mở tỷ số.

U17 Nhật Bản giành vé chung kết đầy kịch tính - Ảnh: AFC

Bị dẫn bàn, U17 Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sang hiệp hai, đội bóng xứ mặt trời mọc thay đổi chiến thuật và gia tăng sức ép.

Tuy nhiên, họ phải chờ đến phút 90+7 mới tìm được bàn gỡ hòa. Từ đường kiến tạo của Motosuna, Ezemuokwe dứt điểm chính xác đưa trận đấu vào loạt luân lưu cân não.

Trên chấm “đấu súng”, đội bóng xứ sở mặt trời mọc bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 3-2, qua đó loại nhà đương kim vô địch U17 Uzbekistan.

Ở trận bán kết còn lại, U17 Trung Quốc tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi đánh bại U17 Trung Quốc 2-0. Kuang Zhaolei mở tỷ số ở phút 45+1 trước khi Shuai Weihao nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp hai.

U17 Trung Quốc vào chung kết sau 22 năm - Ảnh: AFC

Đại diện Đông Á kiểm soát tốt thế trận trong phần còn lại để bảo toàn chiến thắng 2-0 và lần đầu tiên góp mặt ở chung kết kể từ năm 2004.

Trận chung kết VCK U17 châu Á 2026 sẽ là màn đối đầu đáng chờ đợi giữa U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc, trận đấu này sẽ tái hiện màn đọ sức giữa 2 nền bóng đá ở chung kết U23 châu Á diễn ra hồi tháng 1.

