Xứng đáng được… yêu

U17 Việt Nam xứng đáng được ngợi ca, khen thưởng cũng như nhận sự quan tâm từ truyền thông, người hâm mộ với tấm vé dự U17 World Cup lịch sử.

Lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Roland không chỉ mang về tấm vé dự U17 World Cup mà còn cho thấy một diện mạo mới đầy phấn khích về chuyên môn.

U17 Việt Nam xứng đáng được... yêu

Những cá nhân như Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách… đang được coi là ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam cũng không có gì quá đáng, bởi màn trình diễn từ giải Đông Nam Á đến châu Á thực sự quá ấn tượng đối với người hâm mộ nước nhà lẫn khu vực.

Thế nên, cũng chẳng ngạc nhiên và cũng rất xứng đáng khi ngày trở về các cầu thủ U17 Việt Nam được chào đón, tung hô và ngợi ca như những người hùng chẳng kém các đàn anh U23 hay tuyển Việt Nam sau mỗi giải đấu thành công.

Nhưng phải bình tĩnh

Sau những chiến tích vừa giành được, nhiều cầu thủ U17 Việt Nam lúc này từ những cái tên vô danh đang trở thành tâm điểm của mạng xã hội.

Và khi ánh hào quang bắt đầu phủ xuống đôi vai những Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách… nhiều người bắt đầu phải lo. Lo các cầu thủ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy nổi tiếng quá sớm. Những lời tung hô, kỳ vọng và sự chú ý đôi khi đến nhanh hơn cả quá trình trưởng thành của một cầu thủ trẻ.

Nhưng để bay cao và xa hơn, e cần sự tỉnh táo.

Nỗi lo ấy cũng không phải tự nhiên, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến quá nhiều cái tên được gọi “thần đồng”, hay được tung hô khi còn rất trẻ, nhưng rồi dần biến mất khi chưa kịp… trưởng thành đúng nghĩa.

Lý do biến mất đôi khi không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở cách người ta đối xử với cầu thủ trẻ, từ lời tung hô quá đà đến cả những kỳ vọng phi thực tế dành cho các “mầm non” của bóng đá nước nhà vốn chưa một lần xuất hiện ở V-League hay giải hạng Nhất.

Lứa U17 Việt Nam lúc này thừa tiềm năng, dư địa để phát triển nếu như đi đúng hướng, cũng như có người dẫn đường đúng cách. Còn ngược lại, nỗi lo mất đi một thế hệ tài năng rất có thể sẽ trở thành hiện thực.

Nói một cách khác, U17 Việt Nam xứng đáng được yêu thương, kỳ vọng, nhưng phải là đúng cách thay vì đặt lên vai những người trẻ quá nhiều trách nhiệm quá nặng ở tuổi 16.

U17 Việt Nam đã giành vé dự World Cup bằng tài năng và bản lĩnh. Nhưng để những cầu thủ ấy thực sự lớn lên cùng bóng đá Việt Nam, điều cần nhất lúc này có lẽ là sự bình tĩnh — từ truyền thông, người hâm mộ bởi hành trình trưởng thành của một cầu thủ trẻ cần quá nhiều thời gian lẫn kiên nhẫn.