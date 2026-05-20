V-League dù đã xác định đội vô địch, nhưng vẫn hứa hẹn hấp dẫn ở những vòng đấu cuối, khi các đội Thể Công Viettel, Ninh Bình và Hà Nội FC làm hết sức để có được vị trí cao nhất.

Hiện tại, Thể Công Viettel đang có 49 điểm đứng thứ 2, hơn Ninh Bình 5 điểm và hơn Hà Nội FC 7 điểm. Đoàn quân của HLV Popov dù có khoảng cách khá an toàn, nhưng vẫn cần phải chơi tập trung ở 3 trận còn lại, trong bối cảnh hậu vệ Đinh Viết Tú vừa nhận án phạt treo giò đến hết mùa giải.

Ở 3 trận đấu tới, Thể Công Viettel gặp PVF-CAND (vòng 24, sân nhà), CA TP.HCM (vòng 25, sân khách), CAHN (vòng 26, sân nhà). Nếu thi đấu đúng phong độ, Bùi Tiến Dũng và các đồng đội có thể giành ít nhất từ 3-4 điểm trong 3 trận đấu này, qua đó cán đích ở vị trí thứ 2 BXH.

Thể Công Viettel và Ninh Bình cạnh tranh vị trí thứ 2.

Trong trường hợp ngược lại, cơ hội sẽ dành cho Ninh Bình. Đội bóng cố đô Hoa Lư phải giành điểm tối đa trong 3 trận đấu tới, đồng thời mong Thể Công Viettel sảy chân để có danh hiệu á quân.

Với Hà Nội FC, mục tiêu thiết thực chính là vị trí trong top 3. Đội bóng Thủ đô hiện đang kém Ninh Bình 3 điểm, nên hoàn toàn có hy vọng giành huy chương ở mùa giải năm nay.

Trong cuộc đua giành vị trí thứ 2 BXH chung cuộc, Thể Công Viettel hay Ninh Bình sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tranh tài ở đấu trường châu lục tại giải AFC Champions League 2 mùa giải 2026/27. Đây chính là mục tiêu khiến cuộc đua V-League vẫn diễn ra hấp dẫn ngay cả khi CAHN đã đăng quang.

Ở phía dưới BXH, cuộc chiến trụ hạng cũng rất nóng. Với việc mùa giải năm có 1,5 suất xuống hạng (gồm 1 suất rớt hạng trực tiếp và 1 suất đá play-off), ba vòng đấu cuối thực sự nghẹt thở với nhóm "cầm đèn đỏ".

SLNA (24 điểm, đứng thứ 10) là đội có lợi thế khi chỉ cần một trận hòa là đủ điểm để trụ hạng thành công. Ở vị trí tiếp theo, HAGL với 22 điểm vẫn chưa chắc trụ hạng. Ở ba trận đấu tới, HAGL lần lượt chạm trán Thanh Hóa, Hà Nội FC và Becamex TP.HCM, đều là những đội khó chơi, hay đang khát điểm.

SHB Đà Nẵng làm tất cả để trụ hạng.

Ở vị trí thứ 12, Becamex TP.HCM chỉ còn hơn đội bét bảng đúng 4 điểm. Đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh có nguy cơ về hạng Nhất mùa tới nếu họ không đạt kết quả tốt các trận còn lại.

Căng thẳng nhất là SHB Đà Nẵng và PVF-CAND khi đang cùng có 17 điểm. Lịch thi đấu còn lại của SHB Đà Nẵng là trận gặp Hải Phòng, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Đội bóng sông Hàn làm tất cả để trụ hạng thành công, hoặc chí ít là vị trí đá play-off.

Với PVF-CAND, họ chạm trán Thể Công Viettel, Hải Phòng và SLNA ở ba vòng đấu cuối. Đây là lịch thi đấu rất căng thẳng với tân binh V-League khi Thể Công Viettel còn mục tiêu top 2, SLNA chưa chắc chắn trụ hạng, trong khi Hải Phòng là đội bóng không dễ đối phó.