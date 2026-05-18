Chiều 18/5, U17 Việt Nam về nước sau hành trình đầy cảm xúc tại VCK U17 châu Á 2026, với thành vào tứ kết cùng suất dự World Cup. Đánh giá về giải đấu vừa qua, HLV Cristiano Roland cho biết: "Tôi cùng BHL đều cảm thấy vô cùng tự hào với những gì mà các cầu thủ thể hiện và đạt được. Việc hoàn thành hai mục tiêu là vô địch Đông Nam Á và giành vé dự World Cup 2026 trong thời gian ngắn như vậy là một điều rất đáng mừng".

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì sau hai giải đấu, đội tuyển trở nên mạnh mẽ và gắn kết hơn rất nhiều. Tại giải châu Á vừa qua, U17 Việt Nam giải quyết tốt ba trận đấu nhờ chú ý đến từng chi tiết. Bản thân tôi và ban huấn luyện đều nhìn thấy sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của các cầu thủ để đạt được kết quả như hiện tại. Các em hoàn toàn xứng đáng với những lời chúc mừng sau hành trình đầy cố gắng đó", thuyền trưởng U17 Việt Nam chia sẻ.

HLV Cristiano Roland trong vòng vây cả các CĐV Việt Nam. Ảnh: P.X

Về kế hoạch sắp tới của U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland khẳng định sau khi hoàn thành hai mục tiêu quan trọng được VFF giao nhiệm vụ, U17 Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho VCK FIFA World Cup U17 diễn ra vào cuối năm.

Trước mắt, chiến lược gia người Brazil sẽ nghỉ ngơi và trở lại với công việc ở Hà Nội FC. Ông cũng không quên nhắc tới bầu Hiển sau thành công của U19 Việt Nam.

"Ngay ngày mai, tôi quay trở về Hà Nội FC để tiếp tục công việc chuẩn bị cho giải U19 quốc gia. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bầu Hiển và Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang, cùng toàn thể đội bóng đã tạo điều kiện, giúp đỡ, cho phép tôi lên phục vụ U17 Việt Nam trong khoảng thời gian vừa qua", HLV Cristiano Roland nói.

"Tôi và đội bóng vẫn cần thêm nhiều thời gian hơn nữa để có thể chuẩn bị cùng nhau một cách tốt nhất, nhằm tiến xa hơn chứ không chỉ dừng lại ở kết quả này.

U17 Việt Nam quyết tâm chuẩn bị kỹ lưỡng cho World Cup 2026. Ảnh: VFF

Năm nay, lứa cầu thủ U17 Việt Nam có sự may mắn và trưởng thành hơn. Những sai sót xảy ra ở trận đấu thứ hai gặp U17 Hàn Quốc chứ không phải trận cuối cùng như năm ngoái. Đến trận đấu thứ ba gặp U17 UAE, các cầu thủ khắc phục, không để lặp lại các lỗi và giành được tấm vé đi World Cup. Đây là một quá trình học hỏi, nơi toàn đội rút ra kinh nghiệm từ những thế hệ đi trước để tiến bộ hơn.

Hành trình sắp tới tại World Cup đòi hỏi các cầu thủ phải chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, từ nền tảng sức mạnh cho đến những chi tiết nhỏ nhất để có được màn trình diễn tốt nhất", HLV Cristiano Roland chốt lại.