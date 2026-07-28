Sáng 28/7, Tổ chức Orbis Quốc tế (Tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu về chăm sóc mắt) phối hợp Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình Bệnh viện Bay Orbis năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, đây là lần thứ 5, Bệnh viện Bay (bệnh viện giảng dạy đặt trên máy bay) của Tổ chức Orbis Quốc tế trở lại TP Đà Nẵng, kể từ năm 2006.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi. Ảnh: N.H

Từ ngày 20/7 đến 7/8, hơn 20 chuyên gia nhãn khoa tình nguyện của Tổ chức Orbis Quốc tế đến từ 7 quốc gia sẽ đào tạo cho hơn 230 y bác sĩ, điều dưỡng nhãn khoa của Việt Nam thông qua hình thức đào tạo mô phỏng, "cầm tay chỉ việc" và hội thảo lâm sàng, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như: Đục thể thủy tinh, glôcôm, bệnh lý võng mạc và phẫu thuật tạo hình mắt.

“Đây là cơ hội để đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong lĩnh vực nhãn khoa của Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tiếp cận, học hỏi những kỹ thuật, phác đồ điều trị tiên tiến nhất trên thế giới, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn để tiếp tục chăm sóc, điều trị cho người bệnh...” - bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Các hoạt động đào tạo trực tiếp sẽ diễn ra ngay trên Bệnh viện Bay Orbis và Bệnh viện Mắt Đà Nẵng.

Chuyên gia của Orbis đào tạo thực hành phẫu thuật cho các bác sĩ tại Việt Nam. Ảnh: BTC

Bệnh viện Bay Orbis năm nay được thực hiện trên máy bay MD-10 chuyển đổi thành bệnh viện bay thế hệ thứ ba. Đây là cơ sở đào tạo nhãn khoa lưu động duy nhất trên thế giới được công nhận, tích hợp đầy đủ phòng phẫu thuật, phòng học và trung tâm mô phỏng hiện đại ngay trên khoang máy bay.

Bà Kathleen Sherwin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Orbis Quốc tế, chia sẻ, Bệnh viện Bay là một phần trong mô hình tổng thể đó, kết hợp đào tạo thực hành chuyên sâu với các công cụ như Cybersight, trí tuệ nhân tạo (AI) và nghiên cứu.

Các đại biểu tham quan Bệnh viện Bay Orbis. Ảnh: BTC

Đại diện Bộ Y tế đánh giá, chương trình Bệnh viện Bay Orbis là một sáng kiến đặc biệt, kết hợp giữa đào tạo, chuyển giao tri thức và hỗ trợ chuyên môn ở trình độ quốc tế. Việc Bệnh viện Bay trở lại Việt Nam và triển khai tại TP Đà Nẵng năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ y tế trong khu vực tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến và những kinh nghiệm thực hành tốt nhất trên thế giới…

Trong 30 năm qua (từ năm 1996 Orbis bắt đầu hỗ trợ tại Việt Nam), Orbis đã hỗ trợ đào tạo hơn 40.000 cán bộ nhãn khoa, hơn 5,2 triệu người được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt; Hỗ trợ hơn 139.000 ca phẫu thuật bảo vệ và phục hồi thị lực…