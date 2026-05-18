Ngày 18/5, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức Lễ vinh danh Chuyên gia, Người tài năng năm 2026 nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển kỹ thuật chuyên sâu của ngành y tế.

Trải qua 115 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai trở thành tuyến cuối đặc biệt của cả nước, hội tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học và cán bộ y tế giàu kinh nghiệm, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền y học Việt Nam.

PGS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, lễ vinh danh không chỉ ghi nhận những đóng góp của đội ngũ chuyên gia và người tài năng mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị mà nhiều thế hệ cán bộ bệnh viện đã dày công vun đắp.

Bệnh viện Bạch Mai vinh danh 13 cố vấn cao cấp chuyên ngành. Ảnh: BVCC.

Theo ông Cơ, quy trình xét chọn được thực hiện qua nhiều bước chặt chẽ, từ xây dựng tiêu chí, lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn đến tổ chức xét chọn theo từng lĩnh vực, thẩm định hồ sơ trước khi hội đồng phê duyệt họp, thảo luận và bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân.

Đặc biệt, hệ thống tiêu chí xét chọn được xây dựng toàn diện, không chỉ đánh giá năng lực chuyên môn mà còn xem xét thành tựu nghiên cứu khoa học, khả năng dẫn dắt chuyên ngành, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế cũng như đạo đức nghề nghiệp và uy tín trong cộng đồng chuyên môn.

PGS Đào Xuân Cơ - Chuyên gia về Hồi sức tích cực. Ảnh: BVCC.

Đối với đội ngũ chuyên gia, bệnh viện ưu tiên những cá nhân có trình độ chuyên môn sâu, làm chủ kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, có khả năng dẫn dắt chuyên ngành, chủ trì nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế.

Trong khi đó, nhóm người tài năng được đánh giá dựa trên năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và làm chủ kỹ thuật mới, hiệu quả điều trị, thành tích nghiên cứu khoa học, khả năng hội nhập quốc tế và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Bệnh viện Bạch Mai đã lựa chọn và vinh danh 329 cá nhân tiêu biểu, gồm 13 cố vấn cao cấp chuyên ngành, 26 chuyên gia chuyên ngành, 72 chuyên gia lĩnh vực và 218 người tài năng tiêu biểu.

Tại buổi lễ, bà Đinh Thị Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức y học của bệnh viện đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bà Mai cho rằng, việc tôn vinh các chuyên gia, nhà khoa học và người tài năng không chỉ có ý nghĩa ghi nhận những cống hiến của đội ngũ cán bộ y tế mà còn góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người thầy thuốc Việt Nam.

Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sáng kiến của Bệnh viện Bạch Mai trong việc xây dựng cơ chế phát hiện, đào tạo, trọng dụng và tôn vinh đội ngũ chuyên gia, người tài năng; đồng thời khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của ngành Y tế trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.

