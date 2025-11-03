Miến là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực châu Á làm từ bột dong riềng, khoai lang, sắn hoặc đậu xanh. Miến có thể dùng trong nhiều món khác nhau như nấu canh, trộn gỏi, xào hoặc ăn cùng lẩu. Không chỉ vậy, miến còn mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Tác dụng của miến

Hàm lượng calo thấp: Theo Ettoday, so với cùng một lượng cơm trắng hay mì sợi, miến thường chứa ít calo hơn, nên được xem là lựa chọn phù hợp cho người muốn kiểm soát cân nặng hoặc trong giai đoạn giảm cân. Với những ai muốn cắt giảm lượng tinh bột hằng ngày, ăn miến ở mức vừa phải giúp giảm năng lượng nạp vào mà không gây cảm giác ngấy.

Các món chế biến từ miến được nhiều người yêu thích. Ảnh: Ban Mai

Không chứa gluten: Miến rất phù hợp với người bị dị ứng hoặc không dung nạp gluten. Nhờ đó, họ vẫn có thể thưởng thức món ăn dạng sợi mà không lo kích ứng. Ngoài ra, miến đậu xanh còn chứa một lượng nhỏ protein thực vật và khoáng chất như kali, sắt và magiê, duy trì cân bằng điện giải và hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Chỉ số đường huyết (GI) thấp: Đặc điểm này giúp đường huyết tăng chậm hơn sau khi ăn, rất có lợi cho người bị tiểu đường hoặc cần kiểm soát đường huyết. Khi kết hợp miến với rau củ và các nguồn đạm tốt như đậu phụ, ức gà hoặc tôm, bữa ăn sẽ trở nên cân bằng và no lâu hơn.

Ba cách ăn sai lầm

Dù miến có nhiều ưu điểm nhưng cách chế biến không phù hợp sẽ phá hoại những tác dụng đó. Các món phổ biến như miến xào, miến trộn, hoặc miến trong lẩu cay đều có hàm lượng natri và chất béo cao do dùng nhiều dầu, muối và đường để nêm nếm.

Nhiều người nghĩ miến ít calo nên có thể ăn thoải mái khi giảm cân - thậm chí ăn thay cơm mỗi bữa - mà quên rằng cách chế biến mới là yếu tố quan trọng. Theo China Times, bạn không nên nhìn thực phẩm theo kiểu “chia hai phe: tốt hoặc xấu”, mà cần duy trì chế độ ăn cân bằng.

Ngoài ra, bác sĩ Sở Sảo Trần (Trung Quốc) cũng chia sẻ miến, giống như bún gạo, đều không chứa gluten nhưng cả hai đều là thực phẩm giàu tinh bột, gần như không có chất đạm và chất xơ, nên khó tạo cảm giác no - khiến người ăn dễ tiêu thụ quá nhiều calo nếu nấu không đúng cách.

Người mắc bệnh thận hoặc cao huyết áp nên hạn chế ăn các món từ miến có hàm lượng natri (thành phần chính trong muối) cao. Nhiều loại nước dùng hoặc gói gia vị đi kèm có thể chứa lượng muối lớn, làm tăng nguy cơ giữ nước và tăng huyết áp.

Cuối cùng, người có dạ dày nhạy cảm hoặc bị trào ngược axit cũng nên tránh ăn các loại miến ăn liền có vị cay hoặc chua dễ gây kích ứng đường tiêu hóa.