Cách 1: Tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2026 trên Hệ thống của Báo VietNamNet

Thí sinh truy cập vào địa chỉ: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-chuan-cd-dh-2026.

Chọn "Xem theo trường", rồi nhập tên trường/mã trường.

Nhấn Tìm kiếm và xem kết quả.

Cách 2: Tra cứu trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT

Thí sinh truy cập website chính thức của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Cách 3: Tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng

Thí sinh truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

Tìm kiếm mục "Tin tức" hoặc "Tuyển sinh" trên website của trường để xem văn bản công bố điểm chuẩn chính thức kèm các tiêu chí phụ (nếu có).

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h ngày 21/8.

Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Những trường không tuyển đủ số lượng xét tuyển trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.