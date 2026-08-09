Ngoài Kinh doanh quốc tế, 3 ngành khác lấy trên 26 điểm gồm Kiểm toán, Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2026 như sau:

Năm nay, Học viện tuyển 4.690 chỉ tiêu, thông qua 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển kết hợp, Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học viện Ngân hàng dự kiến học phí chương trình chuẩn khối ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật khoảng 27,8 triệu đồng/năm, khối ngành Công nghệ thông tin, Toán và Thống kê khoảng 29,4 triệu đồng/năm học, khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi khoảng 28,35 triệu đồng/năm.

Với các chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí khoảng 45 triệu đồng/năm. Trong khi đó, với các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, học phí 340-380 triệu đồng/khóa nếu học tập tại Việt Nam.

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