Ngày 14/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dong Jian (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 5 năm 6 tháng tù về các tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Đưa hối lộ”.

Bùi Thúy Ái (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 4 năm 3 tháng tù và Dương Văn Dùng (36 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) 4 năm tù cùng về các tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và “Đưa hối lộ”.

Liên quan đến vụ án, 3 cựu cán bộ công an cũng phải lãnh từ 1 năm - 1 năm 6 tháng tù về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng tới người khác để trục lợi” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo buộc, ngày 17/7/2025, trong quá trình kiểm tra thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an phát hiện đối tượng có tên Bùi Văn Hào có dấu hiệu làm giả hộ chiếu nên đã lập biên bản ghi nhận sự việc.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng Bùi Văn Hào tên thật là Dong Jian. Theo đó, năm 2021, Dong Jian nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và trốn ở lại.

Quá trình sinh sống tại Việt Nam, Dong Jian quen biết Bùi Thúy Ái. Tháng 3/2025, Dong Jian nhờ Ái thuê căn hộ tại một chung cư trên đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TPHCM và đưa 50.000 tệ (khoảng 165 triệu đồng) để nhờ Ái làm giấy tờ giả cho anh ta tiếp tục ở lại Việt Nam.

Ái thuê Dương Văn Dùng làm căn cước có thông tin giả là người Việt Nam cho Dong Jian. Dùng đồng ý và hướng dẫn Ái lên mạng đặt làm giả giấy khai sinh cho Dong Jian với tên giả là Bùi Văn Hào.

Thủ đoạn tinh vi của các bị cáo

Khi có giấy khai sinh giả cho Dong Jian, Dùng liên lạc với Thái Thị Hằng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM) đặt làm căn cước cho Dong Jian. Hằng đồng ý và báo giá 60 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Hằng liên hệ Nguyễn Tuấn Anh (cựu cán bộ tổ dân cư, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM) nhờ tìm đơn vị công an cấp xã thực hiện cập nhật khống thông tin tên Bùi Văn Hào vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuấn Anh đồng ý và được Hằng chuyển cho 15 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn Anh liên hệ, nhờ 2 cán bộ Công an phường An Lợi Đông và phường Phước Long cập nhật khống thông tin cho người mang tên Bùi Văn Hào. Tuy nhiên, hai người này nghi ngờ đối tượng là người Trung Quốc giả mạo người Việt Nam nên từ chối.

Vì vậy, Tuấn Anh hướng dẫn Ái làm hồ sơ bệnh án câm điếc cho người tên Bùi Văn Hào và hướng dẫn chuẩn bị nội dung về quá trình cư trú để khai báo với công an xã khi đi làm căn cước. Do đó, Ái tiếp tục lên mạng Facebook liên hệ với đối tượng tên Minh Tú (không rõ lai lịch) đặt làm giả giấy xác nhận điều trị bệnh câm điếc cho người tên Bùi Văn Hào.

Có đủ giấy tờ giả, Tuấn Anh nhờ Phạm Quang Doanh (cựu Cảnh sát khu vực Công an phường 8, quận Gò Vấp (cũ), TPHCM) cập nhật thông tin dữ liệu dân cư khống cho Bùi Văn Hào.

Đến ngày 23/6/2025, mặc dù chưa tiến hành xác minh thông tin quá trình cư trú và chưa có kết quả tra cứu của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, không làm đề xuất trình Ban Chỉ huy duyệt cấp số định danh, nhưng Doanh đã tự ý nhập thông tin của người tên Bùi Văn Hào vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau đó, Bùi Văn Hào, tức Dong Jian, đã được cấp căn cước công dân.